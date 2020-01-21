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陳妍嵐年節布置必備糖果色牡丹菊　手殘也能變出熱鬧瓶花

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 ▲文華國際花苑總監陳妍嵐示範過年花藝布置。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

接近農曆新年，除了備妥澎湃年菜，還要大掃除並布置一番，迎接新氣象，一盆呼應年節喜慶氣氛的花或植栽，能為居家空間加分不少，文華國際花苑總監陳妍嵐分享她新春最愛的花藝裝飾，一款是染色牡丹菊與乒乓菊構成如糖果般繽紛的桌花，另一款則是讓她在新春期間期待花兒綻放的水仙花。

▲▼過年專題花藝示範。（圖／記者黃克翔攝）

▲陳妍嵐每逢年節必定親自插花，為居家空間增添新氛圍。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼過年專題花藝示範。（圖／記者黃克翔攝）

▲今年農曆年較早水仙花尚未開滿，讓陳妍嵐相當期待過年期間欣賞花兒綻放。（圖／記者黃克翔攝）

糖果桌花技巧大公開
想插一盆如彩色糖果的桌花，備妥喜愛顏色的染色牡丹菊與乒乓菊，陳妍嵐透露小技巧是先插入菊花決定好4方位與置中位置，再以此為基準逐步排列出圓弧造型，創造整體圓圓滿滿的意象，迎接鼠年她特別在側邊加入金稻穗裝飾，笑稱：「老鼠應該很喜歡稻穗！」

▲▼過年專題花藝示範。（圖／記者黃克翔攝）

▲陳妍嵐選用染色的牡丹菊與乒乓菊創造如糖果般的繽紛效果。（圖／記者黃克翔攝）

簡易投入式花添喜氣
老是喊手殘的人也能出頭天了，陳妍嵐選擇取得容易的透明高花瓶，綁上喜氣花布，再投入結滿小紅果實的冬青，她習慣將較粗且筆直的枝幹置中，旁襯線條較多的冬青，一下子就營造出年節熱鬧氣氛。

▲▼過年專題花藝示範。（圖／記者黃克翔攝）

▲花藝新手可嘗試投入式冬青創造熱鬧氣氛，此為文華國際花苑的福禧雙瓶冬青與煙火菊組合。（圖／記者黃克翔攝）

結合禮盒送禮有面子
文華國際花苑於春節檔期，與法國LT布列塔尼餅乾聯名推出迎春禮盒，美麗喜氣的花搭配可口餅乾，成為送禮熱門選擇。而單純想為居家空間增添年味，花店也提供多款喜氣又有質感的設計，包括福禧雙瓶的冬青與煙火菊組合、粉色牡丹菊點綴花布小老鼠的盆花等，應景又討喜。

▲▼過年專題花藝示範。（圖／記者黃克翔攝）

▲文華國際花苑與法國LT布列塔尼餅乾聯名推出迎春禮盒，深受歡迎。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼過年專題花藝示範。（圖／記者黃克翔攝）

▲粉色牡丹菊搭配冬青、花布小老鼠裝飾，喜氣洋洋。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼過年專題花藝示範。（圖／記者黃克翔攝）

▲文華國際花苑運用牡丹菊、東亞蘭、綠石竹、黃乒乓與金稻穗的桌花。（圖／記者黃克翔攝）

關鍵字：

陳妍嵐, 文華國際花苑
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