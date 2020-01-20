張鈞甯超隨意白襯衫配寬褲錄節目　「一個細節」秒變逆天長腿

▲張鈞甯出席大陸談話性節目，以隨興穿搭擄獲粉絲。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

張鈞甯日前出席大陸談話性節目，以藍白相間條紋襯衫搭配俐落寬版長褲展現俐落氣質，簡單的搭配就彰顯女神氣場，而後工作室也釋出一系列精修美照，隨即引起粉絲熱議，「氣質美」、「仙氣爆棚」、「隨便穿就有女神氣場。」

▲張鈞甯穿著Sandro 2020年春夏系列藍白相間襯衫搭配寬褲。（圖／品牌提供）

張鈞甯近日出席大陸談話性節目《非常靜距離》，穿著Sandro 2020年春夏系列藍白相間襯衫，俐落的剪裁搭配條紋彰顯層次感，加以一枚黑色圓形紐扣點綴，視線往下移，張鈞甯搭配暗色寬版長褲，原本相當普通的搭配，在刻意將上衣扎進褲裝之後，整體比例瞬間拉長，一明一暗的對比相當氣質。

▲張鈞甯工作室釋出一系列美照。（圖／品牌提供）

而後工作室也釋出一系列精修美照，張鈞甯放下旁分直髮，溫暖陽光灑在臉龐，妝容清淡之餘更顯五官精緻，張鈞甯唯美坐在白色背景前方，更將腳翹在椅子上，一手微微托腮彰顯率性程度，雖然整體沒有多餘動作，卻展現女神大器美。

張鈞甯也在節目中表示，「自己活得隨興，與此同時卻很自律，曾是一個跑步就會覺得肚子痛的人，卻在堅持下變成了一個用跑步了解城市的人，對待任何事都要保持堅持的態度。」從談話中也能流露張鈞甯的正能量，畫面曝光後也引起網友一面倒大讚，「太美了」、「正能量女神」、「隨便穿都可以這麼美。」

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