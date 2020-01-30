你的電動牙刷用對了嗎？必知6大使用重點　維持亮白美齒

▲越來越多人使用電動牙刷，但使用上要注意小細節才能讓牙齒刷得更乾淨。（圖／翻攝IG @nozomisasaki_official、@ponysmakeup）

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想要維持一口潔白亮麗的牙齒，刷牙絕對是一大關鍵，而隨著科技的進步，越來越多人開始使用電動牙刷代替一般牙刷，雖然天天用，但你真的用對了嗎？快來把使用電動牙刷的6大重點學起來，不僅能延長電動牙刷的使用壽命，也能讓牙齒更乾淨潔白。

1.先檢查刷頭



每次要使用電動牙刷前，最好先檢查刷頭與刷柄連接是否牢固。

2.牙膏起泡後才開電源



為了防止牙膏亂飛，打開電動牙刷電源前，先將牙膏擠在刷頭上，並先從門牙開始來回刷動一下，牙膏起泡後再打開電源。

3.每個牙面都要刷到



有些人因為覺得電動牙刷刷得比一般牙刷更乾淨，反而容易快速刷刷、隨便了事。使用電動牙刷時，建議從門牙開始移動，並要確保每顆牙齒及牙面都有刷到，通常刷完需要3～5分鐘。

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4.保持刷頭乾燥



跟一般牙刷相同，電動牙刷的刷頭也要盡量保持乾燥，每次使用後要徹底沖淨泡沫，甩掉殘留水分並放置於乾燥通風處。

5.同時備有2個刷頭



最好可同時備有兩個刷頭交替使用，這樣不僅能延長刷頭使用時間，還能幫助保持刷毛彈性，同時也別忘了每3～6個月要更換一次刷頭。

6.充電最好一次充滿



市面上各品牌電動牙刷充電一次，大致可使用約兩週左右，而充電時最好一次充滿電，不要隨意一直拔插。

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