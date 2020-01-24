fb ig video ETtoday search mobile

日本新型態外帶咖啡超夯！放置物櫃取貨超省時　瓶子還可印專屬名字

> >

編輯／Emily　圖／翻攝自touch-and-go-coffee.jp

日本最近有個新型態的咖啡店引起熱議，這家「TOUCH-AND-GO COFFEE」可以先用手機在網路上下單，之後再到實體店取貨。點好的瓶裝咖啡外層可以印上自己專屬的名字，接著被放置在一格一格的小置物櫃中，去取貨時可以超省時，非常適合早上需要來杯咖啡的上班族們。

▲日本外帶咖啡。（圖／記者吳昀庭攝）

「TOUCH-AND-GO COFFEE」其實是由日本SUNTORY的咖啡品牌BOSS 所設立的，實體店面開在東京的日本橋附近，有利於通勤族購買。想要訂咖啡的話，第一步先加入Line的官方好友，之後按照步驟操作，挑選想要的咖啡即可。

▲日本外帶咖啡。（圖／記者吳昀庭攝）

▲日本外帶咖啡。（圖／記者吳昀庭攝）

咖啡口味有黑咖啡和拿鐵，還可以依個人喜好調整冷熱、甜度和口味，據說喝起來和BOSS的瓶裝咖啡味道相似。

▲日本外帶咖啡。（圖／記者吳昀庭攝）

這款咖啡有個重要特色，就是咖啡的外包裝可以打上自己想要的文字！不管是名字或心情小語都行，看到專屬於自己的咖啡瓶，可以愉快的展開新的一天，喝完還能把瓶子收藏起來～

▲日本外帶咖啡。（圖／記者吳昀庭攝）

▲黑咖啡250日圓未稅（約台幣67元），拿鐵300日圓未稅（約台幣81元）。

點好的咖啡會被放入小格置物櫃中，在指定時間到店面取貨就可以了。放在置物櫃中不只看起來可愛，還能省去等待店員的時間，很適合趕時間的忙碌上班族。

▲日本外帶咖啡。（圖／記者吳昀庭攝）

▲日本外帶咖啡。（圖／記者吳昀庭攝）

這個外帶咖啡在日本才喝得到，但台灣也有限定的咖啡飲品。日本生活品牌niko and ...特別和巧克力品牌HERSHEY'S合作，針對情人節推出聯名款。其中有兩款台灣限定飲品分別是「熱可可」與「熱可可紅茶拿鐵」，可以趁限定期間趕快去喝～

▲日本外帶咖啡。（圖／記者吳昀庭攝）

▲niko and...熱可可台幣95元，熱可可紅茶拿鐵台幣85元，分別會於1月16日與2月1日開賣。（圖／品牌提供）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

日本, 咖啡, 外帶, TOUCH-AND-GO, 上班族
fashion.net

熱門文章

DIOR爆款又一發！帆布做的黛妃包　奶茶、粉紅色太美妙

DIOR爆款又一發！帆布做的黛妃包　奶茶、粉紅色太美妙

試・開箱／MIU MIU聯名米妮噴少女心！波點提袋、水晶髮夾萬元有找

試・開箱／MIU MIU聯名米妮噴少女心！波點提袋、水晶髮夾萬元有找

「最美千金」穿全套GUCCI米奇！15萬元最新夯貨上身

「最美千金」穿全套GUCCI米奇！15萬元最新夯貨上身

楊冪招牌筷子腿包緊緊　背17萬香奈兒水壺包吸眼球

楊冪招牌筷子腿包緊緊　背17萬香奈兒水壺包吸眼球

最迷你的名牌包！專為AirPods打造　GUCCI復古印花、寶格麗蛇包縮小

最迷你的名牌包！專為AirPods打造　GUCCI復古印花、寶格麗蛇包縮小

劉詩詩穿VALENTINO透視洋裝大露美腿　網激讚：根本少女

劉詩詩穿VALENTINO透視洋裝大露美腿　網激讚：根本少女

44歲莎莉賽隆零脖紋！狂瘦23公斤和神級凍齡術全公開

44歲莎莉賽隆零脖紋！狂瘦23公斤和神級凍齡術全公開

鄧紫棋深V＋雙麻花辮耍辣　與Jennie大波浪「撞髮」拚最美

鄧紫棋深V＋雙麻花辮耍辣　與Jennie大波浪「撞髮」拚最美

全球最有錢的超模吉賽兒邦臣：壓力大時請停下腳步，傾聽自己的聲音

全球最有錢的超模吉賽兒邦臣：壓力大時請停下腳步，傾聽自己的聲音

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

ET Fashion

推薦閱讀

2020最新紅包行情表！小孩沒你想像包得多

2020最新紅包行情表！小孩沒你想像包得多

【懶人包】2020春節全台百貨營業時間　除夕提早打烊別白跑

【懶人包】2020春節全台百貨營業時間　除夕提早打烊別白跑

初一忌洗髮！今晚洗頭過好年，「5個」正確觀念你要知道

初一忌洗髮！今晚洗頭過好年，「5個」正確觀念你要知道

孫芸芸成「曬女魔人」　相差21歲母女拍嘟嘴照根本姊妹花 楊冪大秀美腿卻踩「全世界最多人討厭的鞋」　網看傻：唯一敗筆 2020年百貨春節福袋　全台7間汽車福袋全攻略 給女孩的3大戀愛疑問！「懂得微笑的女人，身邊絕對不會缺男人」 TWICE MOMO與希澈晉升戀人　每天都做虐腹運動猛力瘦下7公斤　 交往後「最黏人」星座Top 3！天蠍腦補功力強、第一名網狂點頭 每日換一雙，從除夕穿到初五開工日！新年球鞋推薦指南大公開

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面