日本新型態外帶咖啡超夯！放置物櫃取貨超省時　瓶子還可印專屬名字

編輯／Emily 圖／翻攝自touch-and-go-coffee.jp

日本最近有個新型態的咖啡店引起熱議，這家「TOUCH-AND-GO COFFEE」可以先用手機在網路上下單，之後再到實體店取貨。點好的瓶裝咖啡外層可以印上自己專屬的名字，接著被放置在一格一格的小置物櫃中，去取貨時可以超省時，非常適合早上需要來杯咖啡的上班族們。

「TOUCH-AND-GO COFFEE」其實是由日本SUNTORY的咖啡品牌BOSS 所設立的，實體店面開在東京的日本橋附近，有利於通勤族購買。想要訂咖啡的話，第一步先加入Line的官方好友，之後按照步驟操作，挑選想要的咖啡即可。

咖啡口味有黑咖啡和拿鐵，還可以依個人喜好調整冷熱、甜度和口味，據說喝起來和BOSS的瓶裝咖啡味道相似。

這款咖啡有個重要特色，就是咖啡的外包裝可以打上自己想要的文字！不管是名字或心情小語都行，看到專屬於自己的咖啡瓶，可以愉快的展開新的一天，喝完還能把瓶子收藏起來～

▲黑咖啡250日圓未稅（約台幣67元），拿鐵300日圓未稅（約台幣81元）。



點好的咖啡會被放入小格置物櫃中，在指定時間到店面取貨就可以了。放在置物櫃中不只看起來可愛，還能省去等待店員的時間，很適合趕時間的忙碌上班族。

這個外帶咖啡在日本才喝得到，但台灣也有限定的咖啡飲品。日本生活品牌niko and ...特別和巧克力品牌HERSHEY'S合作，針對情人節推出聯名款。其中有兩款台灣限定飲品分別是「熱可可」與「熱可可紅茶拿鐵」，可以趁限定期間趕快去喝～

▲niko and...熱可可台幣95元，熱可可紅茶拿鐵台幣85元，分別會於1月16日與2月1日開賣。（圖／品牌提供）



►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App