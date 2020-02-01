2020流行包是它！5款必入手　編織FENDI賺飽回頭率、LV老花提著就有型

編輯／Duke 圖／翻攝自官網DIOR、FENDI、CHANEL、BV、LV

Jacquemus推出的Le Chiquito Bag迷你包在去年掀起一波浪潮，但時尚圈瞬息萬變，流行變換得很快，前年流行腰包到去年的迷你包，根據今年各大奢侈品牌於時裝周發表的包款來看，2020年的流行包款有可能轉為體積龐大的「托特包」。

托特包是經典款，只是近兩年小包聲勢太強，讓托特稍微沒音量。由於托特包容量較一般的包款大上許多，不論是雨傘、錢包、筆記本等物品都能輕鬆收納，因此受到許多人寵愛，《ET FASHION》整理了5款各大奢侈品牌推出的托特包，可以放在願望清單。

1.FENDI

這款托特包是FENDI 2020秋冬男裝大秀的主力單品，整體以編織為主要材質，並於外側繡上「FENDI ROMA」字樣增加品牌辨識度，最後輔以鍊條造型的肩帶製成，很有特色，拎著秒變型男。

2.LOUIS VUITTON（LV）

由LOUIS VUITTON（路易威登）的2020秋冬男士托特包，外觀是大小錯落的經典Monogram花紋，並搭配頂級絨毛、皮革手把、皮革吊牌，而下方的黑色鍊條則是品牌男裝創意總監Virgil Abloh近幾季愛用的設計元素之一，這款托特包正式或休閒皆宜，對男士們來說，會是很好的投資。

3.DIOR

DIOR的Book Tote托特包推出後變大紅，很具有代表性，經典Oblique緹花系列很值得入手，除了繡上「CHRISTIAN DIOR」字樣，也可以客製化繡上名字等想要的字母，每一季都推出不同顏色、圖案，無論是不是經典擁護者都有選擇。

4.BOTTEGA VENETA（BV）

BOTTEGA VENETA（BV）以編織聞名於世，創意總監Daniel Lee上任後做了更多變化，例如把編織放大，在托特包上也運用同樣手法，例如以用小牛皮搭配絨面革內襯以延續品牌的高質感，簡單又優雅，無論男生女生都可以提。

5.CHANEL

CHANEL托特包採用大面積的米、黑、象牙白三色人造絲打造，並藉由小牛皮手把與金色鍊條創造屬於CHANEL的特色，帶有度假氣氛的設計、包面上活潑顏色的字體，充滿愉悅心情。

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