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掌握3重點就是比別人美！「口罩心機妝」快學起來

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▲▼女星「口罩心機妝」快學起來。（圖／翻攝自IG）

▲Jennie的口罩妝很清淡，但該有的眉眼輪廓要做出來。（圖／翻攝自IG/jennierubyjane）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

有時候早上趕時間，戴上口罩，畫上簡單妝容就能快速出門。這時候彩妝重點可放在眉妝與眼妝，底妝則是盡量清淡，別給肌膚過多負擔。

▲▼ 女星「口罩心機妝」快學起來。（圖／翻攝自IG）

▲膚況不差的話，不要上粉底最好。（圖／翻攝自IG/jennierubyjane）

蜜粉定妝不怕沾染

既然口罩都遮了大面積臉部，不妨以遮瑕膏來代替粉底，只需要遮蓋黑眼圈、痘疤或是膚色不均的地方，減輕素顏給人無精打采的感覺。輕輕的上一層就好，膚色均勻最重要。
若當天有底粧需求，則建議以氣墊粉底打薄薄的底，再疊上透明感蜜粉，用按壓方式來定妝，就不怕口罩沾染底妝，把妝容毀得一蹋糊塗。

▲▼ 女星「口罩心機妝」快學起來。（圖／翻攝自IG）

▲眉毛相對成為妝容重點。（圖／翻攝自IG/skuukzky）

漸層眉妝打造好精神

戴上口罩之後，露出的眉眼就變得相對重要，換句話說只要把眉毛畫好，整個人就會有精神。使用雙色梅粉，深色的用在眉峰到眉尾，加強存在感，淺色則適合從眉頭掃到眉峰，輕輕帶過就能塑造出自然眉頭。這樣由淺到深的畫法，會讓眉彩看起來更自然。

▲▼ 女星「口罩心機妝」快學起來。（圖／翻攝自IG）

▲眼妝要有神，但不應過濃。（圖／翻攝自IG/ponymakeup）

小清新眼神最加分

口罩妝容眼妝應選簡單實用的顏色，淺棕、大地色就不會出錯，輕鬆打造柔和眼神。眼部的彩妝產品適合挑選防水防油效能，眼妝不用重，再描繪極細眼線與刷上根根分明睫毛，打造明亮感眼神。

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關鍵字：

口罩, 化妝, 不脫妝, 快速, 彩妝
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