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5招萬用法讓化妝水CP值大提升！自製面膜、保濕噴霧超實用

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▲5招萬用法讓化妝水CP值大提升。（圖／翻攝IG）

▲化妝水的功能、用法其實很多種，用對就能一瓶抵多瓶。（圖／翻攝IG@babebani、＠yubi_190）

記者張毓容／台北報導

化妝水可說是每個女孩接觸保養最基本的入門品項，除了在洗臉後第一個步驟當作爽膚水擦上，其實化妝水還有許多種功能和用法，選對用對就能一瓶抵多瓶，保濕、舒緩、冰鎮降溫還能提升底妝服貼度，快來把5種超實用的化妝水萬用法學起來，讓你的化妝水CP值瞬間提升！

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▲Her和她AHC神仙水。（圖／記者林明瑋攝）

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▲5招萬用法讓化妝水CP值大提升。（圖／翻攝IG）

▲化妝水濕敷是很多人都熟悉的使用法，可快速為肌膚補充水分。（圖／翻攝IG＠goodal_official）

1.化妝水濕敷法

把化妝水拿來濕敷大家一定不陌生，不僅能為肌膚快速補水，手邊臨時沒有面膜時也能變身為個人化的保濕面膜。最簡單的作法就是將化妝棉以化妝水充分浸潤後，分別濕敷於雙頰、T字部位、下巴和額頭，讓肌膚喝飽水，再做後續保養動作。

2.冰鎮舒緩法

有些人喜歡把化妝水拿到冰箱冰過再使用，像是夏天用起來更冰涼舒爽，或是肌膚有些燥熱不適時，可幫助降溫舒緩。但要注意，若直接將化妝水冰冰箱裡拿進拿出，頻繁地溫度變化容易變質，建議可在手邊準備2瓶化妝水，一瓶固定放在冰箱，一瓶固定放室溫使用，或先將化妝棉用化妝水完全浸濕後，裝在夾鏈袋裡封起並放入冰箱冰鎮，也能達到一樣的效果。

▲5招萬用法讓化妝水CP值大提升。（圖／翻攝IG）

▲將保濕化妝水分裝到隨身噴霧瓶中就能隨時隨地為肌膚補水。（圖／翻攝IG＠innisfreeofficial）

3.隨身保濕噴霧

可將化妝水以消毒過的分裝瓶帶在身邊當作保濕噴霧，當肌膚乾燥時就能隨時使用幫助肌膚補水，但建議盡量選擇保濕功能為主的化妝水更合適。

4.完美底妝法

將化妝水噴在美妝蛋或粉撲上，再輕拍上底妝，能幫助底妝更服貼，也更吃妝。乾燥的秋冬可幫助底妝更透亮、不卡粉，而容易脫妝的夏季則能幫助底妝更持久。

5.混合精華油提升潤澤感

化妝水能單獨用，更能混合使用。皮膚特別乾燥時，可拿出自己平時慣用的精華油，滴1～2滴於掌心和化妝水混合後輕拍全臉，再以掌心輕壓、溫熱，並可針對較乾燥的局部稍微加強按摩；習慣用化妝棉的人，也可以直接倒在化妝棉上混合，再用化妝棉輕擦按摩，不只透亮有感，潤澤感也更加乘。

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▲5招萬用法讓化妝水CP值大提升。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

保養, 化妝水, 用法, 用途, 功能, 功用, CP值, 濕敷, 保濕噴霧
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