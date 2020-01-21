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安格斯12星座一周運勢1/20-1/26　水瓶有一見鐘情的戀愛運

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牡羊　3.21~4.20

在工作上努力維繫住好人氣是重要的，因為羊座最近的日子裡，工作熱度夠，有出色的表現機會，只是羊座的你比較適合團隊運作而非單打獨鬥，和諧的人際關係將是你開拓事業與財源的資產。工作互動或社交圈子有著不錯的人際運勢的你，近期趁著年節的喜樂氣氛 ，也不妨多投入時間去經營你下一步的愛情生活。

金牛　4.21~5.20

本周牛座運勢不錯，雖然感受到壓力，但是反而讓你更有鬥志，即便這週開始正式進入忙碌期，完全沒有分心的可能性，但還好的是你受到不少的幫助與肯定，讓你能不斷努力，幾乎連喊累的心思都沒有了。此時朋友是你心裡最大的支柱，大家給你的安慰與打氣就像是幫你不斷的充電，讓你可以全力以赴。

雙子　5.21~6.20

這周的雙子冰雪聰明，思考反應都比以往來得靈活，學業表現很不錯，理解力也非常強，可把握這周的時光讓自己多吸收一些知識，通常會有事半功倍的功效。此外你的人際運勢也相當好，主要是因為你的活力與自信的表現吸引到他人注意，讓不認識你的人都想要認識你，可以趁機會交到各式各樣不同的朋友！

巨蟹　6.21~7.21

拖水星的福，巨蟹本週人氣扶搖直上，與人互動良好，能為自己帶來不錯的工作機會和財運，會有自動送上門的運勢。社交生活雖然頻繁，但是友情勝過愛情發展，就算遇見心儀的人，也可能只是擦身而過的邂逅。情緒有些浮躁，會需要一些空間來做調整，始終有一些心情不安定的現象存在著。

獅子　7.22~8.22

靈活的溝通態度與細膩的交流在本週會帶給獅子許多實質收益，在社交活動場合能展現不同以往的魅力，許久不見的老朋友也會都聯絡上了，原本覺得不可能的事卻意外獲得進展。至於感情面，與心上人的曖昧仍有待時間的考驗。

處女　8.23~9.22

期望過高很可能讓心中早己盤算好的計畫變得窒礙難行，本週的處女與其費神規劃，不如先訂定一些較有可行性的目標，才不至於因為缺乏行動力而達不成任務，比起單打獨鬥，在夥伴的支持與協助下更能有機會贏得理想的表現；與情人相處需注意自己的說話語氣，以免引起情人不必要的聯想、原本的好事也變壞事。

天秤　9.23~10.22

秤座本週可說是魅力四射、活力四射，人群中的你就算想低調都很難，一舉一動將會受到大家的注目，整個人幾乎像是會發光一般。不過人際運雖強，但此時與老友相處的時間甚少，反而容易在此時認識許多新朋友，並且還會獲得他人提供的許多幫助，愛情在友人的順水推舟下能出現有趣的火花。

天蠍　10.23~11.22

蠍座在度過一小段奔波忙碌的時光後，此時走入運勢極佳的時間線，這週會是你全力行動的好時機，能排除麻煩讓一切更順暢。本周對天蠍而言積極行動是會帶來好運的，是在學業進展上，或是計劃出遊上此時都極為幸運，而唯一要注意的是偶爾偷懶或是迷糊的狀況可能會影響計劃，如果能仔細的安排，這將是極為多采多姿的假期。

射手　11.23~12.21

人際宮位中吉星庇佑，本週射手不論在公眾場合或家庭聚會，與人互動的機會頻繁，人際運勢良好，不妨趁著此時好好包裝自己，加強外在魅力，必定可以給人留下深刻的印象。此時愛情運勢晴時多雲，單身者身邊不缺談得來又有好感的對象；但有情人者假日是兩人吵嘴高峰期，相處最好以和為貴。

摩羯　12.22~1.19

保有溫和而低調的態度工作，對本週的摩羯而言是非常重要的，受到火星近距離的影響，近期的你與人相處貴在充分溝通交流，避免過度客套虛偽，需要特別照顧自己的身體健康，不要暴飲暴食或是過度晚睡讓作息不正常；與情人有小爭端，要沉得住氣，不宜感情用事；搞定情緒本周就能過得很好。

水瓶　1.20~2.18

這陣子瓶座的精神與體力表現都在水準之上，不僅頭腦清晰，口才也挺溜的，趁著連續假期運用智慧安排各種有趣的活動，過程中將可以為你未來的事業領域鋪路，但也要避免自我膨脹。會有一見鍾情的戀愛運，對象可能跟你工作有關，很可能是近期配合的廠商，值得期待。已有對象者感情風平浪靜，能共度快樂的一週。

雙魚　2.19~3.20

農曆年前魚兒的活動非常多，不但讓你簡直忙不過來，也需要好好安排自己的時間。此時的你人際間的來往與必須參加的活動實在很多，有些朋友的攤看在交情的份上推也推不掉，感覺你最近都在跑來跑去，也很可能引發情人吃醋。雖然說感情頗弱，不過本週的你人氣大旺盛，而且也會玩得很盡興。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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