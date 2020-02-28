最容易成為「豬隊友」的星座TOP4　獅子不懂裝懂，往往都被事實打臉

工作每天面臨各種不同的考驗，在職場上不怕神一般的對手，只怕豬一般的隊友，有哪幾個星座最愛自行腦補容易成為豬隊友的TOP3大公開～

TOP3 獅子座

獅子座一向是好面子的人，在眾人面前，怎麼會容許自己耍白痴呢？為了要樹立自己在職場中的專業形象與不容質疑的氣勢，就算遇到不了解的事情，獅子多半也不太會開口就問，他們喜歡用自己的方式解讀，把一知半解的事情講得頭頭是道，自己腦補就算了，別人遇到不懂的，獅子也會搶著下指導棋，哪怕自己也很外行，就是能憑藉著三寸不爛之舌挾帶著一股自我感覺良好的態度，創造出有說服力的無敵氣場。別人不懂只有自己懂的這種成就感，往往讓獅子莫名的虛榮心爆棚，哪怕最後被事實打臉，獅子也會理直氣壯的否認自己的錯誤，一定都是別人不懂裝懂愛腦補才造成的啦！

TOP2 雙魚座、雙子座

這兩個「雙」開頭的星座就不難理解，他們的思考經常是「雙向性」或是「雙重邏輯」，雙魚座較感性，他們的內心戲也最多，在職場上最容易腦補出各種浪漫情節，一不小心就捲入戀愛的綺想，忙著為對方不向自己告白找理由，殊不知人家可能只是眼睛輪廓長得深遂了點，又不小心盯著你講話講得久了點，就足以歪掉整座101大樓；雙子比較理性，他們喜歡在心裡推理，在職場中喜歡默默關心一些事不關己的八卦，再神腦補的把各種八卦串接起來，因為兩顆腦袋早就像奇異博士般演練過1400多萬種可能性，以致於各種小道消息傳來，雙子都不會太意外。

TOP1 金牛座

有一種悲傷叫遲鈍蠢，說的就是金牛啊！我們實在不能怪金牛座愛不懂裝懂，因為天底下的事錯綜複雜，實在不是直腸子通到底的牛座可以理解的，對於某些似笑非笑的反應、曖昧的眼神、若有似無的暗示等，牛座一律讀不懂也看不懂，唯一知道的是自己的這些「不懂」一旦開口問，一定惹來大家笑話（最後也不一定得到答案），所以金牛座的內斂就是這麼來的，因為他們太在意別人的想法，怕自己被別人貼上「蠢蛋」的標籤，因此所有疑惑只好自己動腦想或趁著空檔Google關鍵字或詢問各種社群網站，看起來面無表情其實內心早就波濤洶湧翻滾了不知幾百回，不僅職場，就連情場上也習慣靠著蒐集各種網路鄉民的意見來腦補。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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