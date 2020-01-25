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出道29年持續當紅！木村拓哉金句：不要覺得自己辛苦，因為大家都很辛苦

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九O年代的日本綜藝圈，傑尼斯正盛的時代，過去所屬團體《SMAP》為日本民眾、為喜歡日本文化的粉絲，帶來了一段深刻的記憶。就算如今《SMAP》已經解散，其團員依舊活耀於日本綜藝圈，木村拓哉是團隊核心，從年輕的俊美，到現在47歲的沉穩歷練，他的變化，他的成長，對於許多粉絲來說是一種精神性的指引，年輕時被他的顏值吸引，如今則是對於他背後所帶來的意義，作為自己人生道路的完美典範。

與工藤靜香結婚19年，如今兩個女兒成了媒體新寵兒，尤其是最受到時尚圈喜愛的小女兒木村光希，實實在在就是同一個模子刻劃出來的，散發出的好氣質，是好家教的完美詮釋。

對於「自律」這件事情，木村拓哉從過去到現在，表現在螢光幕上的，是一種對於自我要求甚高的體現，從外型就能夠略知一二，要能以將近50歲的年紀，以不同面向，持續演出第一男主角，並且受到觀眾的支持，就知道不管在任何面對，對於身材顏值也好，對於演技事業也罷，從堅持自己所設下的標準，到突破自己的過去，木村拓哉在近年的表現，可以看得出他的努力。

在新電視劇《教場》中，打破了過去的造型選擇，一頭髮色俐落髮型，讓人十分驚喜，《教場》改編自懸疑小說，以警察學校為舞台，木村拓哉在劇中的角色則是冷酷無情的魔鬼教官，再釋出的海報劇照中，招牌的皺眉神情，依舊吸引著大眾目光。

不只有電視劇，近期木村拓哉也以最資深的唱片新人，發行了新專輯《Go with the Flow》，許多死忠粉絲替他應援，離開團體Solo也依舊魅力不減。

更值得一提的是，最近還拍攝了麥當勞廣告，只有大神能把麥當勞吃得那麼帥啊！

能夠保持長紅的秘訣，可以在早前的訪問感受出來，他曾說，「沒有人活得事事順利，不要覺得自己很辛苦，因為大家都很辛苦。」、「逃避雖然容易，但逃避之後一定會後悔。」以及「千萬不要想著放棄。」等等勉勵後輩，這樣的男人，用這樣堅持的信念，打造了自己的演藝帝國，下一個30年也還要繼續。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, marieclaire, 木村拓哉, 傑尼斯
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