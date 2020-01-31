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選對「妝前乳」底妝更精緻　打造韓妞水煮蛋肌就靠它

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裸妝感、偽素顏當道，想要擁有自然光滑的好膚況底妝，「妝前乳」這樣的打底產品相當重要，這次將來介紹2020年最新推出的妝前產品，絕對是底妝神助攻。

嬌蘭 妝前小酪梨

這款新品小酪梨（極致毛孔神隱妝前凝露 ），是針對毛孔隱形控油效果的妝前產品，可說是嬌蘭小燈泡（亮顏裸光純萃粉底液）的好夥伴，搭配使用能讓妝感更精緻，特別適合肌膚容易出油脫妝的人。

之所以被暱稱為小酪梨，除了顏色是酪梨綠之外，內含高保養成分「酪梨萃取物」，能平衡肌膚油水狀態，提高粉底的持妝時間。質地像精華一般水潤保濕，擦上後會有如在肌膚外面加上了一層霧感的膜，隱形毛孔，肌膚摸起來變光滑，疊上粉底即能感受到貼妝度提升。

LAURA MERCIER蘿拉蜜思 煥顏凝露2.0

自1996年推出至今，依舊是蘿拉蜜思打底經典產品「煥顏凝露」，2020年有了重大的改變，從外觀設計到成分升級都做出明顯的更新。

首先在外瓶上，原本五款煥顏凝露在外觀上沒有太大的區別，為了讓消費者能更明顯的辨別，將外管變化為五種不同的粉嫩馬卡龍色；成份則新增了「煥顏水凝磁膜技術」，抹上有如一道水凝膜磁鐵，形成防護膜隔離粉底色素沉澱阻塞毛孔，卻不影響保養成分的吸收，另一方面牢牢吸附粉底液，使粉底液與肌膚更貼合持妝。

五款分別為

1.煥顏凝露（經典）：適合混合性肌膚，揮別倦容、明亮膚色，底妝創造出水煮蛋平滑的肌膚質感。
2.煥顏凝露（保濕）：適合乾性肌膚底妝更保水、不浮粉，做到長效保濕更貼妝。
3.煥顏凝露（柔焦）：適合毛孔粗大及油性肌，吸附多餘油脂、修飾毛孔及瑕疵。
4.煥顏凝露（勻亮）：玫瑰粉色凝露能立即明亮膚色，並添加光反射粒子柔化肌膚紋路，降低倦容感。
5.煥顏凝露（防護）：有防曬係數SPF30/PA+++，敏弱肌必備，獨家防曬技術不會改變原本底妝顏色及妝感。

LAURA MERCIER蘿拉蜜思 煥顏精華

除了更新，還推出了全新濃縮「煥顏精華」，添加美肌煥顏胜肽訴求能更立即的為肌膚充電，膚況不佳特別難上妝時，以煥顏精華混搭煥顏凝露，只需要一滴就能提升貼妝度，內含的深海珍珠微粒還能依照不同肌膚角度，折射出溫潤光澤。

Benefit嘖嘖稱齊爆水毛孔隱形露

Benefit 的毛孔隱形露一直都是市場上的熱銷品，2020年加入了新成員「嘖嘖稱齊爆水毛孔隱形露」。特別訴求給容易缺水脫妝的乾性肌膚，能提高肌膚的保水度。添加了玻尿酸和乳木果萃取，加強水分乘載量和保濕力，保持肌膚透潤水嫩，也讓底妝創造出更絲滑無瑕的膚觸。

比較原本兩款：

嘖嘖稱齊毛孔隱形露（綠色）：獨家「矽膠彈性體」能迅速隱形毛孔及細紋，能幫助維持油水平，特別適合油性肌和毛孔粗大問題者。
嘖嘖稱齊激光毛孔隱形露（粉色）：潤澤珍珠粉紅色能修飾毛孔，同時提亮膚色、打造迷人的柔霧粉嫩肌，適合膚色暗沈，想要校正蠟黃膚色者。

2020上半年妝前乳參考價目

嬌蘭 極致毛孔神隱妝前凝露30ml，NT2,150
蘿拉蜜思 煥顏凝露50ml，NT$1500
蘿拉蜜思 煥顏精華30ml，NT$2000
Benefit嘖嘖稱齊爆水毛孔隱形露，NT$1,300

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, marieclaire, 妝前乳, 持妝
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