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《愛的迫降》孫藝珍4萬元拖鞋超貴氣　《慾望》凱莉被求婚就是同款

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孫藝珍搭擋玄彬演出的《愛的迫降》，自開播以來話題不斷，是本檔韓劇最火熱的一部。除了劇中南北韓之戀有許多笑料與浪漫看點之外，飾演富家千金的孫藝珍，在劇中的穿搭也是一大看頭，就連家居造型都貴氣滿點，腳上那雙白色穆勒涼拖鞋，一雙飆破新台幣4萬2,000元！

劇中飾演財閥女的孫藝珍，一出手便知有沒有，家居造型中穿的精品鞋履品牌出自Manolo Blahnik，該品牌鞋款在《慾望城市》中取代鑽戒的角色，成為Mr.Big對女主角凱莉求婚時的定情信物。在《愛的迫降》中，孫藝珍穿上的是Maysale米白色方型鑽釦低跟鞋，是Manolo Blahnik經典鞋款，方型鑽釦在低調經典中保有奢華風格。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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