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收服今年最萌吉祥物！極限量「福神米奇爆米花桶」等你抱回家

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▲米奇周邊（圖／威秀影城提供）

迪士尼控們又要尖叫了！威秀影城配合2020鼠年，再度推出米奇影城限定的爆米花桶等周邊商品，這次把米奇結合「達摩福神」，製成圓滾滾不倒翁的爆米花桶、絨毛玩具等，同時全台威秀影城也將佈置成神社鳥居，來看電影還能像是到日本參拜一樣來祈福求好運喔！

這次在全台威秀影城、MUVIE CINEMA皆有各自推出不同款式的米奇限定商品！

全台威秀影城佈置成神社與鳥居等妳來參拜

▲米奇周邊（圖／威秀影城提供）

全台威秀影城現場佈置成神社與鳥居，還將有訂製的巨無霸米奇米妮將會在現場讓大家拍照合影，只要拍照上傳至Facebook或Instagram，並打卡官方地標，有機會將現場訂製的巨無霸米奇米妮帶回家！

另外於特定影城活動當日購買「米奇福神爆米花桶」，憑發票還可參加慶典限定幸運拉繩抽獎，有機會把「免費電影票」或「福神米奇點睛許願卡」帶走喔！

必搶1：米奇福神全系列雙神套餐

▲米奇周邊（圖／威秀影城提供）

購買「米奇福神全系列雙神套餐」即贈燙金禮物提袋+福神米奇春聯（2入）。

■觀影現饗專屬 ：2個米奇福神爆米花桶（紅款＋金款）＋2份中份爆米花+2杯中杯可樂＋2杯福什米奇米妮燙金杯

■拜年送禮專屬：2個米奇福神爆米花桶（紅款＋金款）＋ 2份UNICORN法式甜點爆米花

■販售時間： 01/17 (五) 起

■套餐售價：NT$1,588

極限量古銅香檳金米奇爆米花桶！

▲米奇周邊（圖／威秀影城提供）

▲米奇周邊（圖／威秀影城提供）

此檔「福神米奇爆米花桶」採蛋圓型的福氣造型，耳朵與肚子上還分別印有鍍金的2020字樣及米奇經典圖樣，福態滿分的外型堪稱是今年最萌吉祥物！

帶著這個福神爆米花桶看電影真的太吸睛！

福神米奇／米妮燙金杯

▲米奇周邊（圖／威秀影城提供）

而「福神米奇／米妮燙金杯」除了多增加米妮的圖案，還可以收集成對杯，杯身後方的2020米奇logo還有燙金設計喔！

【福神米奇／米妮燙金杯】

■販售時間： 01/17 (五) 起

■販售價格：NT$139

福神米奇春聯（2入）

▲米奇周邊（圖／威秀影城提供）

必搶2：福神米奇限量福袋（MUVIE限定）

■販售時間：01/18 (五) 起

■販售價格：NT$999

■福袋內容：2張MUVIE影城2D電影票+2份單人套餐（小份爆米花＋中杯飲料）+1個福神米奇大玩偶＋米奇福神提袋+福神米奇紅包袋

▲米奇周邊（圖／威秀影城提供）

▲米奇周邊（圖／威秀影城提供）

福神米奇大玩偶，質感好不說，還超級可愛！

福神米奇燙金禮物提袋，喜氣滿滿！

必搶3：福神米奇限量福袋（威秀影城限定）

■販售時間：01/18 (五) 起

■販售價格：NT$999

■福袋內容：2張威秀影城2D電影票+2份單人套餐（小份爆米花＋中杯飲料）+1對福神米奇米妮玩偶＋福神米奇提袋+福神米奇紅包袋

▲米奇周邊（圖／威秀影城提供）

福袋中的米奇米妮福神玩偶同樣採不倒翁設計，一手掌握的Q版身型十分討喜可愛，毛茸茸的身體更選自金蔥絨毛，燈光下顯得質感精緻，令人愛不釋手！

▲米奇周邊（圖／威秀影城提供）

超多米奇米妮福神玩偶，擺在一起感覺幸運滿滿~

必搶4：買「福神米奇爆米花桶」就送「福神米奇籤」

■販售時間： 01/17 (五) 起

■販售價格：NT$699

來影城購買米奇福神爆米花桶的粉絲還可以抽「米奇福神籤」，預測妳的2020開運運勢！繽紛的5款福神籤，一定要來蒐集！

福神米奇紅包袋

▲米奇周邊（圖／威秀影城提供）

福神米奇點睛小卡

▲米奇周邊（圖／威秀影城提供）

文／柯夢波丹　圖／威秀影城提供

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
更多流行時尚資訊，盡在《柯夢波丹》

關鍵字：

柯夢波丹, 迪士尼, 爆米花桶, 威秀影城
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