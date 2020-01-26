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《小紅書》爆紅減肥水　網友實測10天甩肉3kg

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編輯 / Lily

如果躺著就能瘦該有多好，有時候少吃多動，體重還是不動如山。日前社群網站《小紅書》有網友分享只要睡前喝「減肥水」，10天就能減掉3公斤，而且減肥水的材料都對健康有助益。不少網友跟進實測成功，這款懶人減重法不妨試試！

▲▼自製減肥水喝10天瘦3kg。（圖／翻攝自小紅書）

▲喝對時間，充足睡眠也是瘦身的關鍵。（圖／翻攝自小紅書，以下同、IG/dd.mini


蜂蜜檸檬水本來就是養顏美容的好物，這次《小紅書》上的這款神奇減肥水就是加入檸檬、蜂蜜、枸杞、紅糖和水製成，口感甚至比蜂蜜檸檬更好喝，有網友連續喝了10天，體重就掉了3公斤。

具網友經驗分享，喝這杯減肥水的時間很重要，最好是在睡前10分鐘喝，喝完就立刻睡覺，不要熬夜。連續喝10天，不僅肚子消了、體重輕了，連肌膚都變得紅潤光澤。其實蜂蜜檸檬本來就有通便功能，當身體宿便清除，體重自然也減輕。

▲▼自製減肥水喝10天瘦3kg。（圖／翻攝自小紅書）

需要的材料：

檸檬6片、枸杞6顆、紅糖1匙、蜂蜜半匙和水。

作法：

步驟1．將食材放入杯子裡，然後加入熱水浸泡蓋過食材。

步驟2．蓋上杯蓋，悶15~20分鐘。

步驟3．濾出浸泡的熱水備用，食材可以不要。

步驟4．將濾出的熱水再加入同等量的冰水，融合成溫水即可飲用。

▲▼《小紅書》爆紅減肥水　網：超有效 。（圖／翻攝自小紅書、IG）

除此之外，也有網友提出要減重，必須先排濕，才能讓瘦身事半功倍。如果你喝水都會胖，不妨試試看檸檬薏米水，對於消水腫也有不錯效用。

需要的材料：

薏米、檸檬、水。

作法：

步驟1．將薏米先泡軟3小時

步驟2．鍋中加水把薏米煮開，轉小火燉煮，水的比例要比煮粥再放多一些，把水熬成淡奶白色。

步驟3．把薏米水倒出，再放入切好的檸檬片就可飲用。

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關鍵字：

減重, 減肥, 減肥水, 瘦身, 小紅書
fashion.net

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