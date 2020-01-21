巴黎男裝周／GIVENCHY巨大胸針超奢華　LANVIＮ在衣服上繪漫畫

記者王則絲／外電報導

很快的巴黎男裝周已落下帷幕，各品牌演繹秋冬服裝都相當有看頭，今日就來回味GIVENCHY（紀梵希）於16日（巴黎時間）所發表的2020秋冬男裝系列，以及在壓軸最後一日舉行大秀的LANVIN（浪凡）2020秋冬男裝系列，看兩大法國品牌用奢華巨大別針與漫畫印花較勁。

▲繁複的圖騰以及珠繡工藝，都彰顯了極其奢華的風格。（圖／品牌提供，以下同）



GIVENCHY 藝術總監 Clare Waight Keller 在此次2020秋冬男裝系列中特別強調對裝飾、技巧的熱愛，讓本季服裝與珠寶之間共生共存，運用各種華麗的元素，讓此系列男裝沉浸在奢華的享樂主義之中。

其中最能呼應此奢華享樂主題的配件，屬這些大型胸針、別針最亮眼，在多套秀服上都能發現巨大別針的蹤影，鑲嵌的珠寶與掛飾各有不同，卻同樣引人注意。

而超過百年歷史的LANVIN 則有了相當創新的突破，創意總監Bruno Sialelli 身為一個漫畫愛好者，在此次男裝設計上注入了由義大利漫畫家胡戈・普拉特（Hugo Pratt）所創作的《Corto Maltese》故事元素，著名的《Corto Maltese》描寫的是1900年代的航海冒險故事，因此在2020秋冬男裝中能看到許多漫畫主角Corto Maltese 的蹤影，以及各種關於海洋、航海的元素，成為此次秀上最大亮點。

▲此次男裝系列上有非常多《Corto Maltese》的主角原圖圖案。（圖／美聯社，以下同）



創意總監Bruno Sialelli 對於《Corto Maltese》的喜愛非同小可，除了將漫畫主角原圖直接當作印花印案，完整呈現當時粗獷的漫畫風格，也將構成此部漫畫的海洋元素充分運用在服裝上。

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