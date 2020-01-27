追劇同時做這5個動作，瘦腿、燒熱量還能解痠痛

編輯／JJ 圖／翻攝自Pinterest、小紅書＠crystal方老板、＠万能小Ｑ向前沖

相信賴在床上追劇是不少人的過年行程，而幾天下來大魚大肉吃這麼多，卻不想犧牲任何可以追劇的時間出門去運動？那麼為了讓自己減少一點罪惡感，也盡自己所能多燃燒一點熱量，不妨試試看以下幾個在看劇時也能同時進行的簡單動作：

＃夾枕頭趴姿抬腿

趴著看劇時，可以準備一個小靠枕，夾在膝蓋中間，保持雙腿伸直，慢慢將腿部抬高，維持15～30秒，重複數次，可以拉伸大腿前側堆積的肉，雕塑腿部線條。

＃夾枕頭抬腿（單腿）

另外，仰著時候則可以將雙腿彎曲，同樣在膝蓋中間夾一個靠枕，先將右腳抬起，大腿角度不變，腳尖伸往上方，維持10～15秒再換邊做，是針對大腿後側的鍛鍊。

＃夾枕頭抬腿（雙腿）

雙腿同時抬的動作則比較費力，枕頭夾在腳部的中間，雙腿合併伸直後，慢慢的往上抬，盡量維持10～15秒，鍛鍊腿部線條同時，對核心肌群的訓練也有幫助。

＃犬式

「犬式」可說是看劇最適合的動作了，趴著後用手肘撐起身體，肩膀往下沉不聳肩，可以拉伸腹部同時瘦小腹、緩解久坐痠痛。

＃跨坐臀部拉伸

身體正對前方，將右腳向後伸，左腳彎曲，盡可能地讓臀部貼地，上身則保持垂直、頭往上抬，維持20～30秒換邊做，可以伸展腰、腿部，舒緩姿勢不良造成的不適。

以上動作的時間與組數都可以依照個人狀況做調整，想到時就來做一下，還可以一邊看劇，一點也不浪費時間。

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