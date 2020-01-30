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睡前共讀、感受心跳　兩性專家教你「7件小事」重拾戀愛感

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▲▼兩性專家：「7件小事」重拾戀愛感 。（圖／Unsplash）

▲愛情轉化成親情是常見的分手原因。（圖／Unsplash，以下同）

編輯/ Lily

很多人愛情長跑多年，卻和平分手，大部分是因為愛情轉化成感情。雖然大家都說最好的愛情就是平淡輕鬆，時間一久卻忽略了彼此感受。如果最近你也為感情變淡所苦，《紐約日報》日前刊出兩性專家Tara Parker-Pope撰寫的「7日愛的挑戰」，或許會讓你們的感情重新升溫。

▲▼兩性專家：「7件小事」重拾戀愛感 。（圖／Unsplash）

Day1:被愛感覺

首先要做的就是重拾被愛感，交往久了我們總把對方的好視作理所當然。今天要留意對方對你的好，像是出門前的一個吻，或是為你用心準備的餐點，隔天可以和對方聊聊什麼樣的行為，會讓你感受到被愛。

Day2:牽他的手

多久沒牽他的手？交往久了反而忽略了這種小動作，把握機會牽另一半的手，重新尋找以前親密感。

▲▼兩性專家：「7件小事」重拾戀愛感 。（圖／Unsplash）

Day3:故事時間

第3天的挑戰是在睡覺前，選一段自己喜歡的文字或小故事，讀給另一半聽。不少情侶或是夫妻總不懂得表達自己想法，利用睡前共讀，讓你有機會專心聽他說話。

Day4:學會接受

寫下不滿彼此的幾個小習慣，這並不是要吵架，更不是要你改變對方，而是要學習接受另一半那些無傷大雅的壞習慣，別因為相處久就了就嚴苛，學習接受對方，關係才會長久。

▲▼兩性專家：「7件小事」重拾戀愛感 。（圖／Unsplash）

Day5:完美約會

兩個人靜下來一起回想，交往以來最完美的約會，趁著今天將甜蜜回憶重現。

▲▼兩性專家：「7件小事」重拾戀愛感 。（圖／Unsplash）

Day6:感受心跳

這一天請把你的右手放在對方的左胸口，注視彼此眼睛維持一分鐘，認真感受對方心跳，是不是很沒這樣看著他？不管再忙都要撥點時間給另一半。

Day7:感激彼此

寫下感激對方的三件事情，然後交換看。懂得感激才會讓關係充滿幸福感，同時提醒自己對方為這段關係做的努力，讓你更懂得珍惜。

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關鍵字：

戀愛, 兩性, 熱戀, 愛情, 經營
fashion.net

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