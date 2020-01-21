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童星銀白對尬！茱莉亞巴特斯帥氣西裝大勝米莉芭比布朗

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▲SAG Awards 米莉芭比布朗輸茱莉巴特斯 。（圖／記者王則絲攝）

茱莉亞巴特斯米莉芭比布朗不約而同選擇褲裝出席第26屆美國演員工會獎。（圖／達志影像）

記者王則絲／台北報導

在第26屆美國演員工會獎（SAG Awards）上，除了性感奪目的女明星們之外，人氣呼聲極高的小童星們也盛裝出席，飾演《怪奇物語》女主角的米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）與出演《從前，有個好萊塢》的茱莉亞巴特斯（Julia Butters）不約而同選擇褲裝出席，對比之下勝負昭然若揭。

▲SAG Awards 米莉芭比布朗輸茱莉巴特斯 。（圖／記者王則絲攝）

▲茱莉亞巴特斯一身銀色亮片西裝帥氣現身。（圖／翻攝自IG@julia_butters）

出演《從前，有個好萊塢》的10歲小女孩茱莉亞巴特斯，因在電影中飾演的小演員角色而爆紅，身穿來自DSQUARED2的銀色亮片西裝套裝出席本屆美國演員工會獎，內搭白襯衫加黑領帶，一改以往的公主可愛風格，駕馭起來相當帥氣、巨星架勢十足。

八分長的褲裝露出纖瘦腳踝，加以西裝的腰線設計，讓茱莉亞巴特斯的比例看起來非常好，低跟鞋款不會過於誇張，低調將整體增添幾分女孩的氣質，手上的迷你包來自Gelareh mizrahi，非常可愛又富有童趣。

▲SAG Awards 米莉芭比布朗輸茱莉巴特斯 。（圖／記者王則絲攝）

▲SAG Awards 米莉芭比布朗輸茱莉巴特斯 。（圖／記者王則絲攝）

▲茱莉亞巴特斯的五官精緻又無瑕。（圖／達志影像）

妝容方面則不多加修飾，走的是十分自然的路線，身為10歲的小女孩，五官長得精緻又小巧，著實不太需要過多脂粉點綴，頭髮部分將辮子綁到一邊，並留下一撮大波浪瀏海，氣質滿分。

而飾演影集《怪奇物語》伊萊紋（Eleven）一角爆紅的米莉芭比布朗，雖然比茱莉亞巴特斯年長五歲，但因為歐美早熟的風氣與米莉個人的喜好，經常被外界批評裝扮過於老成、不符年齡。此次出席第26屆美國演員工會獎，以Louis Vuitton 純白開襟連衣裙內搭九分白色西裝褲亮相。

▲SAG Awards 米莉芭比布朗輸茱莉巴特斯 。（圖／記者王則絲攝）

▲SAG Awards 米莉芭比布朗輸茱莉巴特斯 。（圖／記者王則絲攝）

▲米莉芭比布朗深V造型小露性感。（圖／達志影像）

深V造型小露性感，也採用了高腰的設計，不過大片的裙擺與寬鬆長褲的搭配，讓人看不清腿部的線條與比例，修飾效果反而沒有很好。

▲SAG Awards 米莉芭比布朗輸茱莉巴特斯 。（圖／記者王則絲攝）

▲米莉芭比布朗此次出席服裝來自Louis Vuitton。（圖／翻攝自IG@milliebobbybrown）

15歲的米莉芭比布朗臉型、五官幾乎已定型，這次的妝容也以淡雅風格為主，成功凸顯了本身的五官線條，清新自然，不過大中分的髮型又緊貼頭皮，顯得有些死板。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：

美國演員工會獎, sag awards, 茱莉亞巴特斯, Julia Butters, 米莉芭比布朗, Millie Bobby Brown
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