出社會後日子變得千篇一律？試著為每天營造愜意「生活感」　

▲（圖／一隅有花IG、Pinterest）

不知道大家會不會也有這種感覺，出社會後的日子開始變得千篇一律，上班、下班、休假、補眠。當朋友問起最近過得如何時，仔細回想近況，發現似乎也沒什麼特別不同，就是老樣子吧！每天仍有做不完的事，假日怎麼睡也睡不夠，生活過得不算太好也至於不算太糟，反正沒發生什麼重大的壞事，就是萬幸了。

但人類終究與機器人不同，在日復一日不變的生活中，偶爾你是否也會厭倦這樣僅只是活著的「生存」呢？那就試試為日常帶來些生活感吧！

1.精心挑選一盆喜歡的植栽

▲（圖／泥在IG）

植物是充滿生命力的存在，只需要給它充足的陽光、定時灌溉所需的水分，便會生長得茂密盎然，為你的生活注入一線生機。可別小看這盆小巧的存在，它不僅無私地奉獻，供給我們清新的空氣清新，還在厭世的早晨以充滿朝氣之姿向著陽光生長，帶來滿滿能量，有時在外奔波忙碌，回到家後它仍默默在那守護、陪伴。

如果居住的地方不適合種植盆栽也沒有關係，現在有一些花藝品牌也提供寄送週花的服務，花少許的錢，每週便能夠在固定的時間收到當季綻放的鮮花。

2.找到屬於自己喜歡的氣味

▲（圖／曖曖。內含光氣味實驗室粉絲專頁）

嗅覺是一個很直覺的感官，聞到的那個當下幾乎就能馬上判別出喜歡與否，當遇到喜愛的香味時，能帶來安穩、舒心的感受，因此許多人會選擇在需要放鬆的時刻點上香氛蠟燭。那種感覺就像是酒精的微醺效果一樣，沉浸在自己喜歡的味道之中，慵懶、自適，只需專注在眼前，任憑那蕊火紅的燭芯小聲地燃燒著。

除了香氛蠟燭，香水、室內擴香以及衣物芳香劑都有著同樣的作用，找個閒暇的午後，探尋屬於自己的味道吧！其實在挑選香氛的過程，也是種自我認識，從選擇喜歡的味道開始，你也能進一步選擇想過的生活。

3.學習享受不一樣的課程

▲（圖／伊日美學講堂粉絲專頁）

想要有多彩多姿的生活，是必須要靠自己創造的，有時生活之所以會索然無味，是因為活著的樣貌被侷限了。以前在學校念書，各種課程選修、社團活動都讓我們有機會接觸很多不一樣的事情，但開始工作後，如果不主動去尋找，根本沒有機會跳脫以往的生活體驗。

不過，現今網路資訊很發達，只要動動手指搜尋，就會找到很多有趣的課程，比方說羊毛氈、烘焙教學、品酒與金工。雖然說在初體驗時，難免都會因為陌生而卻步，但試著不要欲設立場地去嘗試，經常都會有意料之外的收獲。

4.為平凡的生活加點體驗

▲（圖／驚喜製造Surprise Lab.粉絲專頁）

休假日別老是待在家，約朋友出去也別總只是逛街、看電影、下午茶約會，下次來嘗試些不一樣的活動吧！不論是看一場展覽、一齣舞台劇，或是參加一個驚心策劃的互動式沉浸體驗都是很不錯的選擇。若是能從參與這些活動中得到啟發，那就再好不過了。

也許有些人會認為這些體驗的單價都稍高了一些，不過換個角度來想，我們所購買的並不只有活動本身，而是所有人所累積的努力，還有最後所獲得這些感受，也算是種投資，像編輯先前參加過由驚喜製造團隊所舉辦的「無光晚餐」與「微醺大飯店」，回想起來依舊覺得是場很值得的饗宴。

說真的，賺錢過活對於現代人來說，的確是件重要的事，特別是處在25到45歲這段青壯年時期成家立業、養家活口，沒有錢都辦不到。但別忘了，人是個情感豐沛的動物，再忙也別忘了好好照顧自己的身心靈，否則失去健康與快樂，將會是再多金錢，都無法換回的！

延伸閱讀：

在日常累積善待與相助：當心靈往正向邁進，看似微不足道的小事也能成為撫慰的力量

小心免費的陷阱：檢視自己是否為「雜物盲」，斷捨離留下真正所需的物品

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/