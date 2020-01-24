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過年走春來宜蘭吧！推薦6個從深山到海邊的踏青景點

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▲過年好去處。（圖／女子學提供）

▲（圖／女子學）

過年就是適合全家聚在一起的好日子，尤其是在異鄉打拼的遊子，一年之中可能很少有像年假這樣能夠陪在家人身邊的時間，真的要好好把握機會與他們多相處！如果你還不知道要帶家人去哪裡走走，也許可以參考編輯推薦的6個適合闔家共遊的宜蘭景點喔！

室外踏青好去處

1.見晴懷古步道

▲過年好去處。（圖／女子學提供）

▲（圖／flickr@Red Bean Bread / flickr@jaguarer）

見晴懷古步道是在太平山附近的一條美麗小徑，順著鐵道走便能遇見一整片蓊鬱的綠意，這裡的鐵軌是昔日運材之用，後來才改為觀光用途，因此整趟路程沒有陡峻的階梯，相當平穩好走，適合親子同行。走進山林之母的懷抱，沒有造作的裝飾，全是自然留下的美麗印記，讓人過目難忘。

2.南方澳觀景台／內埤海灘

▲過年好去處。（圖／女子學提供）

▲（圖／艾蜜莉彭）

台灣雖然四面環海，但各地的海都有著不同的風貌，宜蘭的海有別於北海岸的壯闊，屬於寧靜的美。來到宜蘭，別老是去粉鳥林秘境。推薦的內埤海灘是個不可錯過的賞海好去處，一樣可以戲水玩沙，卻少了些喧囂的觀光感，十分愜意舒適。

若打算來這裡，可以將附近的「南方澳觀景平台」也納入行程之中，先上山俯瞰，將整個蘇澳港的壯闊盡收眼底，接著再下海來聽風踏浪。

3.蘇澳冷泉公園

▲過年好去處。（圖／女子學提供）

▲（圖／蘇澳觀光旅遊網）

難得來到一趟宜蘭，此處獨有的冷泉文化，也是不容錯過！去年暑假，蘇澳冷泉公園歷經改建，迎來全新風貌盛大開幕，不僅新蓋了「冷、熱泉湯屋」，環境與規劃也更加完善。泡完天然泉水後，不妨順道走到附近CP值超高的「地熱小姐」，享用細緻鬆軟的戚風，喝個優閒的下午茶。

4.壯圍沙丘地景藝術節

▲過年好去處。（圖／女子學提供）

▲（圖／壯圍沙丘地景藝術節活動官網）

2019壯圍沙丘地景藝術節舉辦在加留沙埔，自去年11月開展就陸續吸引不少遊客慕名前來。來到此地，除了可以欣賞多位藝術家前來創作，還規能夠租借自行車，沿著海濱來趟慢活優遊的騎乘享樂。這次的地景藝術季為期4個月，將展到3／31，還沒來過的人，可以把握年節假期來走走唷！

室內藝文景點

5.香草菲菲

▲過年好去處。（圖／女子學提供）

▲（圖／香草菲菲 粉絲專頁）

如果家裡有長輩不適合走太多路，宜蘭也是有相當多不錯的室內景點可以參考，像是香草菲菲這個花草景觀餐廳，全白的玻璃屋綠建築使得採光相當充足，當陽光灑落時，配上一旁美艷的花朵相襯，真的讓人忍不住少女心噴發。

這裡除了有販賣各種不同的植物盆栽，也有提供簡單的餐點可以享用，儘管需要收門票費用，但也因為可以折抵消費，整體來說算是一個滿好逛、值得去的地方。

6.OMG畫框博物館

▲過年好去處。（圖／女子學提供）

▲（圖／OMG畫框博物館）

最後去年才新開的畫框博物館，也是一個滿有趣的新興景點。全館共有4層樓，每一層都有不同的主題，現場工作人員會熱情地介紹關於不同繪畫技法的小知識，也有許多互動式的展區可以拍照，大人小孩都能玩得不亦樂乎，如果是親子旅遊也可以預約相框DIY的活動，留下滿滿美好紀念。

不知道從何時起，各地觀光景點的判定標準都是以「好拍」的網美景點為主，各式的貨櫃屋、乾燥花、彩繪牆等全都成為吸引人潮的指標，不過看完了這篇，事實證明還是有很多自然景觀，以及寓教於樂的好地方很值得大家一遊的呀！

延伸閱讀：

漫步宜蘭冬山：「斑比山丘」、Norimori 選物民家和三奇伯朗大道，在稻香中療癒疲憊的都市靈魂

周末生活提案：推薦 3 間熱門景點附近的宜蘭早午餐，吃飽喝足後再去海邊走走

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

過年, 旅遊, 宜蘭, 蘇澳, 見晴懷古步道, 南方澳, 內埤海灘, 壯圍沙丘, 香草菲菲, OMG畫框博物館
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