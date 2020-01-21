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巴黎高訂周／新木優子典雅白裙看秀　DIOR希臘女神大展古典仙氣

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▲DIOR 。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2020春夏高訂大秀登場，美國女性主義藝術家Judy Chicago彰顯古典力量。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

DIOR 2020春夏高訂大秀於昨（20日）晚間10點登場，創意總監Maria Grazia Chiuri更邀請了美國女性主義藝術家Judy Chicago（朱迪芝加哥）佈置會場，將巴黎羅丹博物館轉變為浪漫而神聖的場所，藉此呼應本季對於「希臘女神」主題的所有幻想。

▲DIOR 。（圖／品牌提供）

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▲Judy Chicago操刀會場設計，在橫幅上提出「假如女性統治世界」的疑問。（圖／品牌提供）

美國女性主義藝術家Judy Chicago提出一個設想，「假如女性統治世界（What if women ruled the world？）」由這個問題貫穿本季的創作靈感，創意總監Maria Grazia Chiuri也與她一同構思大秀的場景，最終在巴黎羅丹博物館成型，場內可見浪漫的紫色步道上懸掛著印度女學生製作的橫幅，忽而轉變為相當神聖的場所。

▲DIOR 。（圖／品牌提供）

▲DIOR 。（圖／品牌提供）

▲DIOR 。（圖／品牌提供）

▲本季禮服宛如金色的麥穗一般亮眼，從古找尋靈感，雅典娜、薩莫色雷斯的勝利女神都呈現其中。（圖／品牌提供）

也因為Maria Grazia Chiuri與Judy Chicago對於女性平權的議題有著一致觀點，他們不斷從過去尋找靈感放到本季作品中，像是雅典娜、薩莫色雷斯的勝利女神等希臘神話中的元素注入晚禮服之中，整體宛如金色的麥穗一般亮眼，衣著採用了流暢的垂墜設計，加以簡約精緻輪廓，多數使用奢華的金色線條點綴層次感。希臘式袍裝（Peplos）是跨越時空的經典，本系列的希臘式垂墜晚禮服展現俐落線條，寬領的窄身外套，也有取自男士晚宴服概念的設計，以千鳥格紋或人字紋等剛性圖樣，交織出金光閃閃而輪廓挺立的裙子與長褲。

▲DIOR 。（圖／品牌提供）

▲DIOR 。（圖／品牌提供）

▲DIOR 。（圖／品牌提供）

▲DIOR 。（圖／品牌提供）

▲鏤空、透視、抓皺等元素注入飄逸禮服中。（圖／品牌提供）

為了彰顯復古氣息，肩膀特殊不對稱落肩造型，搭配鏤空、透視、抓皺元素完美打造出Maria Grazia Chiuri心目中的希臘女神模樣，且在模特兒整齊的步伐下視覺效果相當飄逸，色彩又以溫柔的古銅色、玫瑰金、銀白色、青苔綠療癒呈現在晚禮服、套裝、褲裝之上，藉此達到女權主義與女性氣質之間關係的複雜平衡，柔美之中展現女性力量。

此外，亞洲面孔日本女星新木優子現身看秀，放下浪漫捲髮，穿著白色鏤空印花洋裝展現柔美氣質，飾演電影《MIB星際戰警：跨國行動》女星泰莎湯普森（Tessa Thompson）也換上俐落長版皮衣搭配黑色裙裝亮相會場。

▲新木優子 。（圖／品牌提供）

▲DIOR 。（圖／品牌提供）

▲日本女星新木優子（前）、泰莎湯普森（後）現身看秀。（圖／品牌提供）

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DIOR, 2020ss, Maria Grazia Chiuri, Judy Chicago, 高訂, 高級訂製, 禮服, 春夏, 女裝, Haute Corture
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