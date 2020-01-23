過年穿搭必備亮色系！新春系列有米奇米妮、傑利鼠超級百搭又減齡

編輯／Linda 圖／品牌提供

馬上就要迎接農曆新年的到來，八天的假期少不了和家人朋友團聚走春的行程，出去玩得開心之餘當然還要穿得時髦好看！H&M、GU 2020新春系列，以可愛圖案、溫馨色調及舒適廓形獻禮鼠年，系列單品中可以找到迪士尼的卡通人物米奇米妮、湯姆貓與傑利鼠的身影，輕鬆搭配出亮眼的新春造型，應景過「鼠」於你的好年。

H&M 新春系列

H&M 2020新春系列共推出女裝、男裝、童裝系列，從洋裝、印花T恤、大衣到毛衣都有，風格與顏色上亦有多項選擇，可愛與潮流兼具，每一件都是讓人過年怎麼穿都對的百搭款。

▲女裝湯姆貓與傑利鼠紅色印花衛衣，售價NT$799

▲女裝米妮藍色印花毛衣，售價NT$399

▲男裝米奇條紋休閒上衣，售價NT$699

▲男裝米奇針織毛衣，售價NT$999

GU 新春系列

GU 2020新春最應景的「DISNEY迪士尼」聯名系列，以米奇與他的好友們為主題，提供休閒上衣、連身裙、長袖及短袖印花T恤、居家服等單品，是十分適合好友一同出遊的穿搭單品！新年新衣新氣象，GU至更推出「鼠年新春限定」優惠活動，男、女、童裝最低折扣290元起，想要添購新年新衣的朋友們千萬不能錯過了。

▲女裝Disney長袖T恤，新春優惠價NT$490（至01/24止）

▲女裝Disney休閒連帽上衣，新春優惠價NT$590（至01/24止）

▲女裝Disney長袖T恤，新春優惠價NT$490（至01/24止）

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