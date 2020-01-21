過年送禮網公認「3大魔王」　3招挑選小撇步照著做不出錯

▲過年送禮「3大魔王」其實有挑選小撇步，照著做就不容易出錯。（圖／翻攝IG@nozomisasaki_official）

記者張毓容／台北報導

農曆春節假期倒數中，除了開心過年，拜年送禮也免不了。送禮是一種學問，俗話說「送禮送的好，整年沒煩惱」，但面對網友公認最頭痛的「送禮3大魔王」：另一半的爸爸、媽媽及客戶，你想好要送什麼了嗎？針對這送禮難題，屈臣氏調查出絕不出錯的必勝送禮3招小撇步，快跟著挑，送禮不出錯，更能在對方心中印象大加分！

1.另一半的媽媽：保養禮盒



非單身的你，是否也曾為了去對方家庭拜年時，該送什麼年節禮盒給另一半的媽媽而傷腦筋？到底要送什麼類型的禮品才會討長輩歡心？建議可以先從另一半口中打聽媽媽的喜好，例如愛漂亮的媽媽就可以送保養品禮盒組或有美容養生功效的營養補給品；而平常勤做家事肌肉痠痛的媽媽可以送按摩小家電。針對另一半媽媽的需要送禮，讓對方收到時既開心又暖心，留下好印象。

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2.另一半的爸爸：養生禮盒

至於送給對方爸爸的年節禮盒，建議可從保健食品禮盒下手，像是時下很熱門的滴雞精產品，或是養生補氣的養蔘飲，都是最安全的送禮首選！更別忘了請另一半神助攻，送禮時特別跟爸爸說是另一半細心挑選的，聽到這句話絕對會激起爸爸的鐵漢柔情，感受到「孩子的另一半也關心自己」的溫暖心意。

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3.客戶廠商：吸睛話題「豪禮」



逢年過節送禮，就是與客戶搏感情的好時機！若是送給公司行號，建議可以挑選讓多數員工都能分享的禮品，或是能引起辦公室熱議的「豪禮」也會是不錯的選擇。送給重要客戶，準備時下流行具備話題性、限量的禮品組合或小家電，最能收買客戶歡心，讓對方收到時覺得既神氣又有誠意。

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