奴才們該準備貓主子的拜年裝了！5種造型風格，從時尚女王到還珠格格都有

▲（圖／Pinterest）

不僅人過年要穿新衣服，當然也要讓毛小孩可以「共襄盛舉」，穿上符合年節喜氣的服裝，讓奴才們能拍照傳給好友們分享這份喜悅感。

雖然主子們平常就很可愛了，但穿上衣服後又變得更萌！加上那副多變的表情，總是讓我們有著各種想像空間。以下的5種造型，是編輯觀察身邊貓奴最常幫愛貓準備的服飾，趁著過年時節，也為主子添購一件拜年裝吧！

1.時尚女王就是我

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不需要複雜、華麗的裝飾與色彩，利用一些簡單、基本的元素，就能打造出宛如走在巴黎香榭大道上的時尚都會女子。

像是迷你的貝雷帽、小領巾、小墨鏡之類的配件，配戴在貓主子身上、並搭配牠們那一種的「傲嬌」表情，還真的一點違和感都沒有。

2.本日街頭我最潮

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如果主子是男生，即可善用一些潮流、帥氣的重點配件來做搭配。

像是帶點憂鬱、不食人間煙火的「頹廢感」，還是類似港星陳冠希的潮衣搭配，穿在貓主子身上也是有一份霸氣、無所謂的感覺，雖然看起來有點自大，但可愛永遠是大過於討厭啦！

3.Cosplay任何角色

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小紅帽、廚師、偵探，將童話、戲劇中的角色，精心選擇服裝裝扮在毛小孩身上，彷彿就成了貓咪版的故事人物與情節。

這種造型走的是「主角風」，也許主人本來就很愛某個故事中的人物，正好可以趁著過年的機會，「找藉口」來幫愛貓梳妝打扮一番。

4.先讓奴才笑一波

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跟上面的故事主角比起來，這種造型顯得超級無厘頭！每回看貓主人穿上，那副「生無可戀」的表情，似乎比欠牠們100萬還要悲慘的臉，真的讓人笑到眼淚都流出來了。

這種擬真的樣貌，把各種不可能化為可能，不管是西部牛仔、格格、皇上、皇后、歌手，各類身分角色都能在貓皇身上表現出來，可說是大大滿足了奴才們的慾望。

5.還是簡單一點就好

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不過，如果貓主人不喜歡穿衣服，或是每次穿上都會不自在，甚至不高興、生氣的話，那也不要勉強牠們唷。可以選擇像是一些小領巾、領結、圍巾等裝飾，輕輕地圍在牠們身上就好囉！簡單的妝點下，一點都不失可愛感呢！除了添購新衣之外，各位奴才們也不要忘記要適時給主子一點獎勵，像是罐頭或是小零食，討牠們歡心，才會開心撒嬌，陪我們度過快樂溫馨的年節假期！

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