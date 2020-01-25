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全台浮誇披薩大盤點！鋪上滿滿蝦子，還命名「今晚不用睡」

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▲披薩推薦。（圖／美食誌提供）

全台浮誇披薩大盤點，這種配料做出來，你確定義大利人不會生氣嗎？

LOVE AT FIRST BITE BAKERY CAFÉ
台北市／大安區

台北第一家販售芝加哥深盤披薩的店家，非常道地！每款深盤披薩都是9吋，厚度達5公分，總重更是超過1公斤。需要出動許多親朋好友才有辦法吃完，並且每個口味起司的量都非常多，熱騰騰的時候披薩的牽絲效果非常浮誇，起司控必訪之地！

▲披薩推薦。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客低調的吃提供）

蘇阿姨比薩屋
台北市／大安區

說到台北披薩就不得不提到蘇阿姨了！有厚皮、鬆厚和薄皮三種厚度的餅皮可以選擇，每一款披薩起司都堆得滿滿滿，口口都牽絲，喜愛起司的人絕對不能錯過。蘇阿姨的炸雞也是推薦必點，炸雞外酥內嫩，一咬開滿滿肉汁，超滿足！

▲披薩推薦。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客肥謁吃吃提供）

YELO SEOUL BISTRO 首爾餐酒館
新北市／板橋區

YELO店內氣氛以深色調為主，很適合朋友下班後去喝一杯。店內販售的餐點大多結合韓式和義式料理而成，最招牌必點就是土石流芝加哥披薩，餅皮特地選用有高度的竹炭餅皮，黑色的外牆裡面盛著滿滿白醬起司，一切開彷彿起司土石流一般一湧而出，絕對很殺底片！

▲披薩推薦。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客ChiaChi提供）

烤不烤起司烤餅
全台分店

從外觀、菜單取名等就可以發現老闆的詼諧幽默，每份烤餅上還會印上小笑話，讓大家會心一笑。烤不烤的招牌口味就是龍蝦明太子烤餅，一整隻龍蝦殼一起送入烤箱中烘烤，龍蝦肉會事先處理後再放上Pizza，彈牙龍蝦肉搭配薄脆餅皮一起入口，非常美味！

▲披薩推薦。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客米寶娘娘提供）

大老闆手作披薩
嘉義市／西區

招牌珍珠撞奶披薩，烤過後的珍珠依舊十分Q彈，搭配甜甜鹹鹹的牽絲起司非常涮嘴，重點是價格十分親民。店家還會依據季節推出限定口味披薩，有草莓披薩、烏魚子披薩等特殊口味非常特別。

▲披薩推薦。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客馬寶妮提供）

手在披薩
嘉義市／西區

手在披薩整體以工業風為主，除了一般的薄皮披薩外，也有提供超滿足的深盤披薩可以選擇，店家也有推出許多獨一無二的特殊口味，鹹蛋苦瓜披薩以台式的熱炒菜餚去發想，苦瓜和鹹蛋意外的與披薩超搭，是很爽口的滋味。

▲披薩推薦。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Yuli提供）

七平方創新PIZZA
台南市／中西區

隱藏在台南國華街的七平方，常常推出創意無限的限量版披薩。披薩口味「今晚不用睡」，使用滿滿新鮮蝦子鋪在披薩表皮上，上方的蝦子都處理好了，可以連蝦殼一同入口，喀滋喀滋的口感非常特別。

▲披薩推薦。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客江小星提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

關鍵字：

MENU美食誌, 披薩, LOVEATFIRSTBITE, 蘇阿姨, YELO首爾餐酒館, 烤不烤起司烤餅, 大老闆手作, 手在披薩, 七平方創新PIZZA
fashion.net

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