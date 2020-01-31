銅板價就能吃到爆滿的料　全台特搜10家超值冰品店

愛吃芋圓、珍珠、仙草、豆花的看過來！這篇讓你多個願望一次滿足，小心發生口水災啊！

金山芋圓王

新北市/萬里區

金山老街有名的巨無霸芋圓。這家的芋圓、地瓜圓尺寸是一般的4倍大，霸氣的尺寸嚼起來超有口感，而芋頭味、地瓜味明顯又香甜，底層還有嫩仙草凍，再加上奶球，絕對必朝聖店家！

▲（圖／美食客Nattaya Jariangpron提供）

DAY DAY！日日芋圓

新北市／新莊區

滿滿一碗料都要爆出來啦！看看這芋圓、地瓜圓、珍珠、芋頭、布丁、花生的邪惡組合，根本超級邪惡。芋圓、地瓜圓、珍珠Q，芋頭、花生綿密，好吃又豐富，只要銅板價，CP值超高！

▲（圖／美食客DenDen提供）

芽米緹

新北市／板橋區

最新的超夯打卡美食就是這碗三色布丁！黃色、白色、咖啡色分別是雞蛋、牛奶及巧克力口味，上面還鋪了滿滿的芋圓、地瓜圓、珍珠、大紅豆，新鮮現煮，也可以替換成黑磚、椰果、仙草等其他配料喔！

▲（圖／美食客美食吃漢酣酣提供）

上輝仙草豆花店

桃園市／中壢區

位在知名的張豐盛商行對面，中間有著「上」字的仙草凍，淋上奶球，吃起來滑嫩順口，配上芋圓、珍珠、花生、大紅豆四種配料還有底層的小碎冰，清爽不甜膩，夏天吃一碗超級消暑！

▲（圖／美食客Donna到處吃提供）

谷品冰舖GOODPIN

台中市／大里區

文青系冰店，這裡的冰品可以自由選擇冰底口味和喜歡的配料。「招牌什麼冰」冰底是香檳牛奶綿綿冰，口感綿密、入口即化，再加上QQ珍珠、湯圓，最上面再打上一顆蛋黃，雞蛋牛奶冰的味道很香濃涮嘴。

▲（圖／美食客熊胖の 。妃常生活。提供）

東東芋圓

台中市／北屯區

有名的台中大坑美食，常常大排長龍。一碗裡包含芋圓和地瓜圓加上三種配料，三種配料有多種組合可以選擇，每一種配料都吃起來真材實料且不甜膩。另外，還有販售做好的冷凍芋圓地瓜圓，可以帶回家自己煮。

▲（圖／美食客芯旖提供）

品安豆花

嘉義市／東區

養身的古早味豆花店，販售豆花和冰品，配料選擇豐富且全都是當天現煮。檸檬焦糖豆花非常特別，入口即化的綿密豆花加上檸檬汁和焦糖，酸酸甜甜，配上Q彈小珍珠和扎實有嚼勁的地瓜圓芋圓，清爽又涮嘴！

▲（圖／美食客台南Ke食旅提供）

大三圓

台南市／北區

便宜又大碗，超豪邁的豐富配料給得超大方，2到3個人吃一碗也很足。QQ抹茶凍、綿密芋泥、滑順仙草，還有芋圓、地瓜圓、紅豆、珍珠、薏仁，不過，有人覺得奶球加太多吃到後來會有點甜膩，可以酌量加入喔！

▲（圖／美食客麥麥提供）

賣田湯中式甜湯專賣店

台南市／北區

主要販賣各式紅豆、綠豆、薏仁配料的甜湯，特別的是可以選擇加價加鮮奶、芝麻奶、杏仁奶或粉角、白玉、芝麻花生湯圓等加料，一碗料多多，適合兩個人分食，吃完很有飽足感。

▲（圖／美食客台南·逸恩·小鮮肉的美食日記提供）

阿Q凍圓

高雄市／苓雅區

古溜古溜的滑嫩凍圓，包含抹茶凍、仙草凍、紅豆、薏仁、芋圓和地瓜圓，食材都是手工熬煮，份量很足，加奶球不加價，一碗竟然只要台幣45元！

▲（圖／美食客葛芮提供）

圖、文／MENU美食誌

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