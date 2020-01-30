ETUDE HOUSE與HERSHEY'S情人節聯名！眼影盤變巧克力　超想咬一口

編輯／Emily 圖／品牌提供

說到情人節就會想到巧克力，韓國彩妝品牌ETUDE HOUSE這次選擇了和知名巧克力HERSHEY'S合作，推出聯名彩妝。化妝品的塑膠外包裝就和真的巧克力一模一樣，打開來的眼影盤做成片狀巧克力造型，看了超想咬一口～唇釉系列更可以將巧克力塗上嘴唇，都要忍不住流口水啦！

#巧克力餅乾眼彩盤

眼彩盤外包裝仿造真實巧克力餅乾包裝，撕開後裡面的盒子做成片狀巧克力造型。

眼彩盤有兩款，一盒裡面有六色，原味牛奶巧克力款裡面以咖啡、深棕色系為主，白巧克力款則是淺棕、裸色調，其中一格珠光亮色，跟真的牛奶巧克力完全一樣！

▲玩轉色彩迷你眼彩盤牛奶巧克力台幣550元。

▲玩轉色彩迷你眼彩盤白巧克力餅乾台幣550元。

#巧克力眼影刷



超仿真的巧克力眼影盤，還可以搭配同款的眼影刷。同樣有牛奶巧克力與白巧克力餅乾兩款可愛包裝，扇形刷子能更輕鬆的畫出漸層眼妝～

▲巧克力眼影刷（兩款）台幣300元。



#巧克力唇釉



唇釉以巧克力色系為主，有榛果巧克力與杏仁巧克力兩種色號，分別是紅棕色與珊瑚色，使用起來就像把巧克力塗在唇上一樣，讓你擁有誘人的雙唇～

▲誘吻任霧蜜唇粉榛果巧克力（左）、杏仁巧克力（右）台幣450元。



ETUDE HOUSE的HERSHEY'S聯名系列2/1全台會上市，後續還會有情人節相關活動。美妝產品推出聯名款總是特別燒，另一家韓國美妝innisfree則是和迪士尼合作，將他們的各種產品全換上迪士尼限定包裝！護唇膏、指甲油、護手霜和保養系列…都有出新包裝，角色有米奇、米妮、唐老鴨、黛西、布魯托和高飛狗，可愛造型讓人好想收藏全套。

在 Instagram 查看這則貼文 innisfree Taiwan（@innisfreetaiwan）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 4 日 下午 3:00 張貼

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