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《愛的迫降》孫藝真「黑色絲絨包」詢問破表！同款3色台灣買得到

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▲《愛的迫降》。（圖／品牌提供）

▲在《愛的迫降》飾演富家女的孫藝真，劇中穿搭造型成為亮點。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

南韓女星孫藝真與玄彬的新劇《愛的迫降》熱播，連帶劇中穿搭造型也引發不少討論，孫藝真飾演貴氣的財閥之女尹世理，在最新一集中，尹世理回到南韓家中宣示主權，卻意外讓手上拎的黑色絲絨包爆紅，台灣也買得到同款。

▲《愛的迫降》。（圖／品牌提供）

▲《愛的迫降》。（圖／品牌提供）

▲孫藝真《愛的迫降》第10集提著Roger Vivier 2020春夏包款亮相引發討論。（圖／品牌提供）
孫藝真在劇中飾演貴氣的財閥之女尹世理，經常穿著西裝外套、針織衫等彰顯氣質的單品，貴氣之餘卻相當好駕馭，也成為成熟女必學的穿搭範本。在《愛的迫降》第10集中，劇情來到孫藝真（尹世理）回南韓家中宣示主權，孫藝真穿著白襯衫以及針織內襯做搭配，另外披上一件同材質排扣西裝外套，優雅之餘相當率性，而手上拎著Roger Vivier 2020春夏Beau Vivier黑色鑽釦絲絨提包，小巧造型立刻引發討論。

▲《愛的迫降》。（圖／品牌提供）

▲《愛的迫降》。（圖／品牌提供）

▲《愛的迫降》。（圖／品牌提供）

▲台灣販售Beau Vivier Mini山羊皮材質，紅、黑、棕色三款NT$90,200。（圖／品牌提供）

 Beau Vivier Mini包款復古圓弧外觀配上光面山羊皮、牛皮及絲絨不同材質，輪廓圓滑相當好上手，包體雖小容量卻十分充足，包身以經典金屬方扣點綴，彰顯奢華氣質，搭配上手提把以及可拆卸式肩帶，不論是像孫藝真手拎或是肩背都能完美駕馭，輕鬆打造富家女氣質。另外，台灣目前僅開賣該款的山羊皮材質，比起劇中絲絨質地更加俐落有型，有紅、黑、棕色三款可挑選，迎合不同風格的時尚感。

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關鍵字：

Roger Vivier, 2020, 春夏, 孫藝真, 愛的迫降, 玄彬, 韓劇, 包包, Beau Vivier
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