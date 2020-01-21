日本瘋傳靠戒指「開運」　求愛情戴這兩隻、右手中指可招財

編輯／JJ 圖／翻攝自Unsplash、Pinterest

配戴戒指除了有結婚、訂婚等象徵承諾的意涵，平時也可以當作飾品隨心在十指之間搭配，在開運方面的話，十根指頭也都有不同的意義，近期日本推特上就十分火紅，在不同手指上配戴戒指，則會有不同的「開運效果」，以下一起來看看：

＃左手：

配戴拇指代表能突破難關，變得對自己更有自信，食指是期許讓自己變得更加積極、正面，中指則代表人際關係，希望帶來判斷力的提升，無名指象徵愛與羈絆，能夠心想事成，而單身男女們必在小拇指上加以戒指綴飾，能夠呼喚愛情的到來。

＃右手：

接下來看到右手，右手拇指的話代表的是勇氣，指能夠順利達成目標，配戴食指在領導能力方面會有躍進，中指的話代表能夠增強直覺，無名指則有實現戀情的作用，最後小拇指則是提升自身的好感度，活得更自在。

現在知道了，如果想要求得愛情順利圓滿的朋友們，平時能夠多多在左手小拇指與右手無名指上配戴戒指。而如果想在事業中更上層樓的話，則可以將戒指戴在左手拇指與右手食指上，能夠使你突破重重難關，並且運用領導力帶領部下們邁向更好的未來。過年期間想求財，特別建議可以在右手中指配戴戒指，增強直覺後抽獎運或許會奇蹟大增！

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