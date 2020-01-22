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LV Monogram印花公事包拎著走　下班趕場照樣帥翻

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編輯／Duke

先前Louis Vuitton（LV）藉由New Classics系列推出多款休閒包款後，近期便迎來以公事包為主題的「New Formals」系列，當中包含四款不同生活風格的公事包，不僅為商務人士帶來更多選擇，也使LV透過重新詮釋，讓傳統公事包獲得全新的時尚樣貌。

▲LV公事包系列。（圖／品牌提供）

▲LV New Formals系列，迎來四款不同生活風格的公事包。（圖／品牌提供）

首先，Soft Trunk公事包是一款採用LV經典行李箱設計的包款，整體沿用硫化纖維物料與防撞金屬裝飾，最後再搭配New Classics系列的「黑魂」美學製成。配有拉鍊系統的Sac Plat Horizontal Zippé公事包，其設計呼應傳統Serviette，並推出兩款不同的配色，分別為棕色的Ombre Acajou皮革與Monogram Eclipse帆布。擁有可拆式肩帶的Cabas Business公事包則更適合在外奔波的人士，因前袋可配合使者用快速拿出所需文件，當中的內袋也能輕鬆放入筆記型電腦，說是該系列包款的多功能之最也不為過。

▲LV公事包系列。（圖／品牌提供）

▲Soft Trunk公事包，定價為台幣126,000元。（圖／品牌提供）

▲LV公事包系列。（圖／品牌提供）

▲LV公事包系列。（圖／品牌提供）

▲Ombre Acajou皮革（上），定價為台幣124,000元、Monogram Eclipse帆布（下），定價為台幣80,500元。（圖／品牌提供）

▲LV公事包系列。（圖／品牌提供）

▲Cabas Business公事包，定價為台幣134,000元。（圖／品牌提供）

對於從早到晚在外奔波的商務人士來說，一款既時尚又實用的公事包絕對是必備品，因此LV男裝創意總監Virgil Abloh注入自身的美學，並用精緻的LV工藝讓四款傳統的公事包獲得重生。這次的New Formals系列單品，目前已納入LV男士皮具的常備產品，預計將會在近期全面登陸官網與專賣店販售，請商務人士務必注意了。

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關鍵字：

LouisVuitton, 休閒包, 公事包, NewFormals, 商務人士, SoftTrunk, 行李箱, Monogram, 帆布, VirgilAbloh
fashion.net

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