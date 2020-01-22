網揭不失敗「萬能減重公式」　好多人第2樣就做不到

▲想要成功瘦身沒有捷徑，最重要就是要管住嘴。（圖／翻攝自IG/d.ddong，以下同）

編輯 / Lily

很多人都嚷嚷著瘦不下來，減重是否成功，視乎於你付出的努力有多少，《小紅書》博主日前分享萬能減重公式，標榜只要能做到保證瘦，以下幾點你又能做到幾樣呢？

早起一杯溫開水

早上起床空腹一杯溫水能促進腸胃蠕動，對身體很有益處，如果不喜歡喝水，可以加些蜂蜜或檸檬也不錯。





每天喝水2000cc

許多明星的減重秘訣真的就是多喝水，每天必須喝到2000cc，最好是溫水。戒掉愛喝的奶茶和手搖飲，把喝水當成一種習慣後，就不太會想喝飲料了。



吃飯細嚼慢嚥

吃飯的時候一定要把速度放慢，一口建議咬個30~60下，當你放慢速度你會發現一下子就飽了，相對也吃不多，而且當食物被咬碎，也會變得比較好消化。

用餐八分飽原則

晚餐吃什麼都行，但是切記只要吃到八分飽就好，當覺得不餓就別吃了，許多纖細女星都身材都是這樣來的。

晚餐後不吃東西

有時候吃完晚餐又嘴饞，想喝杯飲料又或是吃個蛋糕，想要瘦必須忍受睡前飢餓感，晚餐盡量吃的早，宵夜千萬不要吃。

有氧運動

可以散步、快走、跑步、游泳都可以，堅持30分鐘的有氧運動，長時間維持就能看得道效果。

塑型運動

對身體哪裡最不滿意呢？上網找瘦身影片跟著一起做，一個人運動容易懶散，跟著影片一起比較能堅持，看著畫面中的完美身形，更有激勵效果。

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d.ddong