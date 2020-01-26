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《愛的迫降》定情蠟燭上熱搜！韓劇超愛用香氛耍浪漫　首選這3品牌

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編輯／Emily　圖／翻攝自FB/tvN Drama、IG@soohyangofficial

韓劇《愛的迫降》熱播中，劇中男、女主角玄彬和孫藝珍的浪漫橋段，讓所有女孩們好心動～劇中玄彬拿著的香氛蠟燭成為熱搜款，原來正是韓國知名香氛品牌「Soohyang秀香」的產品！其實這不是韓劇第一次出現有名的香氛蠟燭，之前大紅的《鬼怪》、《太陽的後裔》都曾置入過，這裡特別整理了3個超推的韓國香氛品牌～

▲愛的迫降香氛。（圖／翻攝自IG@soohyangofficial）

1.Soohyang秀香

Soohyang秀香是韓國知名的香氛品牌，因為少女感的粉紅包裝和多樣性的香味受到歡迎。這次出現在《愛的迫降》中，還特別以劇中角色為靈感，推出男、女主角名字的兩個系列，LEE LEE Seri系列用香味展現了女主角的堅強性格，可以積極的面對挑戰，LEE LEE Junghyuk系列以風為概念，用味道表現兩人的愛情。

▲愛的迫降香氛。（圖／翻攝自IG@soohyangofficial）

2.2S．CANDLE

在超紅韓劇《鬼怪》中，曾出現用滿滿蠟燭召喚鬼怪的畫面，《太陽的後裔》當中也有點起香氛蠟燭的浪漫情節，這些劇中出現的就是2S．CANDLE的香氛蠟燭。蠟燭造型簡潔，有黑、白兩色，香味分別是木質花香型和甜甜的果香。

▲愛的迫降香氛。（圖／翻攝自IG@soohyangofficial）

▲2S．CANDLE的香氛蠟燭造型簡約，有黑、白兩款售價58,000韓元（約台幣1,500元）。（圖／翻攝自store.2scandle.com）

3.Cosmic Mansion

Cosmic Mansion香氛品牌在韓國首爾很受歡迎，整體風格走簡約清新路線，店面裝潢也很有質感。

▲愛的迫降香氛。（圖／翻攝自IG@soohyangofficial）

▲Cosmic Mansion位於首爾梨泰院巷弄內的店面美觀、有質感。（圖／翻攝自IG@cosmicmansion_life）

產品以黑、白色調為主，香氛蠟燭的味道非常多樣，但大部分以木質、草本香為基調，很適合點來放鬆身心。他們家的大理石香氛磚更是熱門產品，清新香氣好聞又不會有負擔～香氛蠟燭售價25,000韓元（約台幣646元），大理石香磚售價20,000韓元（約台幣517元）。

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關鍵字：

愛的迫降, 香氛, 蠟燭, 韓國, 韓劇
fashion.net

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