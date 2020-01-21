BALENCIAGA睽違半世紀將重啟高訂　鬼才設計師：「訂製服是美學最高境界」

2020巴黎秋冬男裝時裝週邁入尾聲之際，巴黎世家Balenciaga的創意總監Demna Gvasalia透過IG限時宣布一則震撼消息，那就是Balenciaga睽違半世紀將於2020年7月重啟高級訂製時裝系列！

在 Instagram 查看這則貼文 KERING（@kering_official）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 19 日 下午 11:06 張貼

1917年在西班牙由 Cristóbal Balenciaga 所創立的Balenciaga 一直都以高級訂製時裝聞名，後來因為一些因素，Cristóbal Balenciaga關閉了工作室，幾年後不幸離開人世，品牌也將重心轉移至成衣系列。如今時隔了52年，Balenciaga又將重拾高級訂製時裝充滿榮耀的使命，怎麼叫人不期待呢！

設計師Demna Gvasalia說道：「高級訂製時裝是 Balenciaga 的基石。我有責任以創意和長遠的眼光讓高級訂製時裝回歸Balenciaga。對我而言，訂製時裝是一種未經探索的自由創作模式和創新平台，它不僅為服裝製作提供了另一種可能，也將會讓越來越現代化的Balenciaga回歸品牌的根源。訂製時裝遠勝於潮流趨勢，它是美學和質感最高境界的一種美的傳遞。」

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Demna Gvasalia也提及目前正在籌組高級訂製時裝的團隊，進一步擴張品牌的發展性和內容。

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