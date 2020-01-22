穿麂皮膽戰心驚？必備此「居家法寶」　弄髒靠5招救回

編輯／JJ 圖／翻攝自Unsplash、Pinterest

「麂皮」時常被拿來當作服裝、配件上的面料素材，特殊的材質有種微霧光澤感，總是讓人忍不住就下手了，不過追求時髦的同時，也別忘了麂皮可是最怕髒的，不慎沾到污漬時還經常會越弄越糟，非常難保養，以下就來教大家如何正確的清潔「麂皮」，同時不破壞掉原本的質地，甚至連「爽身粉」都派得上用場。

穿著麂皮鞋款，走在路上難免踢到髒東西時，心頭都會揪一下，擔心從此就洗不掉了，其實不同的污漬都有不同的清潔方式，學會了就不害怕。

＃泥土、一般髒污

一般道路上的髒污或是泥土，都還算是好解決，重點是要等髒污處「乾掉」後，再用麂皮刷（或是一般常見的平刷）輕柔的刷掉，才不會讓髒污範圍擴散得更大。

＃下雨水漬

麂皮碰到水時也相當麻煩，留下的水漬總是特別礙眼，若是在剛潑到時就趕緊「吸乾」，勿搓揉、拉扯，若是已留下水漬痕跡，則可嘗試「以水攻水」，在乾淨布料上沾水後，以點拍的方式輕輕按壓水痕處，直到痕跡消失再靜置陰乾，完全乾燥後再使用刷子輕輕撫順麂皮的質地。

＃油性污漬

油性污漬則是令人特別煩惱，這時最重要的就是盡快處理，並可以利用居家法寶「爽身粉」，少量輕撲再髒污部位，靜待一個晚上後將會神奇地將油脂通通吸附，剩下的痕跡則可用刷子與白醋加強。

＃容易染色的頑強污漬

例如頑強的紅酒污漬，便可以嘗試在乾淨布料上沾上一點「白醋」，並輕輕擦拭，就能還原到麂皮原先的狀態。

＃預防

麂皮材質難修復也難清潔，大家在購買麂皮面料的商品後，最好是在穿上身前，先噴上防水噴霧或是麂皮保護劑，未來在不慎沾到髒污時，才能更容易的清理掉。

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