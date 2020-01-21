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別傻傻當上小三　「4個跡象」辨識他單身或已婚

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▲▼「4個跡象」辨識他單身或已婚。（圖／Unsplash）

▲婚姻關係，本來就應該是兩個人的事情。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

談戀愛看錯人不打緊，最怕的是愛上有家室的另一半，惹上官司更是無奈。雖然說不可能一交往就讓對方交出身分證，但總是有跡可循，以下4個情況若是都出現，你就得提高警覺。

▲▼「4個跡象」辨識他單身或已婚。（圖／Unsplash）

不讓你認識他的朋友

不少熱戀情侶都會公開tag，或是公開交往關係，如果對方一直避免與你在公開社交軟體上有互動，或是一直讓你迴避他的家和朋友，你就得多加留意。

某段特定時間總是失聯

星期一到星期五都維持正常的聯繫，可是每到假日都會鬧失蹤，原因不外乎是出差或是陪家人出遊，但是第二天又像沒事發生，有以上情況你得提高警覺，你眼裡的好男友，或許是別人的好老公。若是重要節日也不能現身，他已婚的機率非常高。

▲▼「4個跡象」辨識他單身或已婚。（圖／Unsplash）

電話總關無聲、或不在你面前接電話

當你和男友約會時，是否會留意他的電話有沒有響呢？或是電話來了他總是不接，和你推託說不想耽誤彼此約會時間。如果有以上狀況，對方又是奪命追魂call的話，你得當心，或是約會中途去洗手間回電話，你必須腦袋清醒一點別上當。

▲▼「4個跡象」辨識他單身或已婚。（圖／Unsplash）

自己覺得不對勁

雖然說兩人交往首重信任，但若是當你覺得不對勁時，不妨聽聽自己心中的聲音，有時候其實不是不知道，只是不願意相信這件事，或是沒有勇氣接受真相罷了。

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關鍵字：

已婚, 小三, 交往, 戀愛
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