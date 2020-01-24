別讓粉刺斑點留過年！做好4招保養大掃除　肌膚細緻更亮起來

▲。（圖／翻攝IG@ahc.official、@moeka_nozaki）

記者張毓容／綜合報導

期待已久的年節假期終於到來，許多人都會在這時為居家環境除舊布新，但你知道肌膚也需要大掃除嗎？經過一整年的風吹日曬，熬夜、彩妝、空污交互肆虐下，肌膚也累積了不少髒汙和疲勞，尤其平日生活忙碌而疏於保養的人，更應該趁著這一年當中最長假期的春節時，為自己排定保養大掃除計畫，用煥然一新的完美肌膚迎接美好的一年！

1.陳年髒污、粉刺或老廢角質



就算每日都有乖乖卸妝清潔，其實還是會有沒清乾淨的髒汙和老廢角質殘留，加上現在空汙嚴重，PM2.5等懸浮粒子更會卡在毛孔裡，快利用有深層清潔兼具去角質效果的泥膜和毛孔專用清潔品，或是濃度低、不刺激的酸性煥膚保養品，為肌膚掃去這些煩人灰塵。

▲Kiehl’s 亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜，125ml，NT$1,200；CHANEL 奢華金燦梵尼蘭去角質霜，50g，NT$2,680。（圖／品牌提供，以下同）

2.斑點、痘疤小色塊



臉上如果是一點點小雀斑，或許還可以說可愛，但疏於防曬、痘疤產生的斑點、色斑和灰暗膚色可就一點都不美觀。好在美白產品不斷進化，大都能淡化斑點同時提亮膚色。另外，也別忘了角質層缺水會讓肌膚透不出光、顯得暗沉，記得適時讓肌膚喝飽水，才更能透出明亮光采。

▲SHISEIDO 驅黑淨白 植萃綺肌露，30g，NT$2,200；黛珂 AQ晶鑽光速精萃，50ml，NT$7,700；sisley 璀璨鑽白濃縮精華，20ml，NT$11,500。

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3.細紋鬆弛衰老感



除了年紀自然增長，現代人生活壓力大，加上反覆上妝卸妝和環境污染，都讓老化問題更加速，光是基礎保養還不夠，快趁現在認真使用有緊實、膨潤或撫紋效果的抗老產品搭配適當按摩，密集為肌膚灌注青春活力，順便再把你那買回來用過1、2次就懶用的按摩滾輪、導入儀拿出來使用，更加乘效果。

▲ALBION 緊緻抗皺紋路擦擦筆，15g，NT$2,650；KOSE INFINITY 無限肌緻 紅顏無瑕抗皺精華霜，40g，NT$3,400；雪花秀 臻雪煥采琉金活膚精萃，40ml，NT$23,800。

4.乾燥起皮酸梅嘴



唇妝大流行的現在，不斷嘗試各種超美唇彩，卻沒有做好清潔修護，小心皮膚薄嫩的唇部漸漸出現死皮脫屑，還會變得乾燥又暗沉，到時別說霧面唇彩，就連水潤唇膏都會卡到脫皮、唇紋裡！除了平日就要時時補上護唇膏，適時為唇部溫和去除多餘死皮、敷上唇膜，都能幫助唇部回復柔軟平滑的美好狀態。

▲曼秀雷敦 LipPure純淨植物潤唇膏，4g，NT$159；LANEIGE 睡美人極萃滋養晚安唇膜，20g，NT$700；Dior 癮誘粉漾潤唇膏 復刻經典LOGO版，NT$1,200。

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