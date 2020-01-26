全球服飾品牌2006-2019排行榜！ZARA曾打敗Nike、Adidas靠肯爺奪第三

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全球服飾品牌價值排行每年都不一樣，唯獨Nike稱霸榜單第一名多年，不過，曾幾何時這間全球運動用品龍頭也被H&M、Zara等快時尚品牌追過，甚至死對頭Adidas都迅速成長來到第三名。

▲Nike稱霸全球服飾品牌價值榜單第一名多年，竟然曾被H&M、Zara等快時尚品牌追過。（圖／翻攝自Unsplash）

近期，Youtube頻道Rankinfo便整理2006年到2019年間的全球服飾品牌價值排行，影片中可以看到Uniqlo的崛起與ESPRIT的消沉，不經讓人讚嘆時代變化竟然如此迅速。





▲Uniqlo的崛起與ESPRIT的消沉，不經讓人讚嘆時代變化竟然如此迅速。（圖／翻攝自Unsplash、IG@esprit）

影片開始為2006年的Q1，當時Nike位居第一，後頭依序為H&M、Zara以及ESPRIT，當時間來到2008年Q4時，H&M便超越Nike奪得冠軍，但Nike僅用一季的時間就要回領先位置，並持續霸占到2012年Q3，原先在後面虎視眈眈的Zara卻以爆炸性成長超越Nike，不過，好景不長，Zara只維持領先一年就被Nike反超，直到2019年依舊是Nike的天下。





▲H&M在2008年Q4超越Nike奪得冠軍。（圖／翻攝自Unsplash）







▲Zara僅維持領先一年就被Nike反超。（圖／翻攝自Unsplash）

影片中其實還有一個亮點，那就是Adidas從2014年開始，其品牌價值就不斷萎縮，直到2015年才開始絕地大反攻，巧合的是，這一年為首款Yeezy Boost 350發售的時間，此舉不經讓人猜想Yeezy系列的設計者肯爺（Kanye West）是否為Adidas的救世主，最終Adidas也在2019年收下年度第三名的好成績。

▲Adidas在2015年開始絕地大反攻。（圖／翻攝自Unsplash）





▲肯爺（左）、首款Yeezy Boost 350（右）。（圖／美聯社、翻攝自StockX）

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