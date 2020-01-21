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LV買下「網球般」的巨鑽！1758克拉超狂　史上第二大

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▲LV巨鑽。（圖／品牌提供）

▲在非洲南部波札那挖掘出的1758克拉的巨鑽原石Sewelô。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

鑽石像網球一樣大！能想像嗎？LOUIS VUITTON（路易威登）買下一顆1758克拉的鑽石原石，是史上第二大，命名為Sewelô，在札那語（Setswana）中為稀世珍寶之意，目前尚未切割，完成後必定璀璨無比。

Sewelô在非洲南部波札那共和國的盧卡拉卡羅維（Karowe）礦脈被挖掘，位於卡拉哈里沙漠北緣、以生產鑽石的品質及尺寸聞名，包括1109克拉的Lesedi La Rona、813克拉Constellation等巨鑽，都產自此礦區，紀錄十分輝煌。

▲LV收購巨鑽。（圖／品牌提供）

▲Sewelô被一層非常薄的黑碳所覆蓋。

外型相當獨特的Sewelô，粗糙晶體大部分被一層非常薄的黑碳所覆蓋，LV和盧卡拉鑽石公司（Lucara Diamond）及安特衛普的HB公司合作，研究Sewelô的所有細節，首先在原石上開鑿一個洞，以窺視鑽石的中心，並繪製出各種切割的可能性，甚至可以Monogramc花朵形狀的LV Cut呈現，由於尚未切割打磨，因此可依照客戶的需求而定。

▲LV收購巨鑽。（圖／品牌提供）

▲LV Cut指切割出Monogram的花朵樣貌。

除了包款、服裝領域有絕對地位，LV也搶攻珠寶領域，從收購Sewelô便可知道野心，網球般大小的原石最終以什麼姿態在世人面前亮相，拭目以待。

▲LV收購巨鑽。（圖／品牌提供） ▲LV收購巨鑽。（圖／品牌提供）

關鍵字：

LOUIS VUITTON, 路易威登, LV, 鑽石原石, Sewelô
fashion.net

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