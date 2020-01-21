蘭蔻唇膏披上絕美「天鵝絨外衣」　有錢也不一定買的到

▲日本去年底推出就搶購一空，台灣消費者還有機會擁有。（影／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

為慶祝即將到來的西洋情人節，蘭蔻推出2020情人節限量唇彩，挑選品牌兩大熱賣色，換上奢華天鵝絨外衣，超夢幻的限量包裝，成為最受期待的唇彩新品！2／1 起，兩款人氣唇膏將於全台蘭蔻專櫃限量販售，每櫃平均10支，先排先贏！

▲絕對完美鑽石霧光唇膏， #274 (2020情人節限定版) ，1,200元。（圖／記者曾怡嘉攝，以下同）

被譽為「人間最美奶茶色」的《絕對完美鑽石霧光唇膏#274》，推出天鵝絨情人節限定版，專櫃首創鑽石切割工藝打造的唇膏體，添加獨家普拉絲鏈成份、玫瑰修護精油及奢華極致的珍稀碧璽成分，隨著光線不經意流轉出細緻鑽石霧光，一上市即成為蘭蔻賣量最高唇膏。

▲絕對完美迷霧唇膏， #196 (2020情人節限定版) ，1,200元。

極致霧面妝效的《絕對完美迷霧唇膏》，絕美霧感但卻不顯唇紋，其中色號#196被譽為「黃皮救星」，帶橘紅的色調完美提亮膚色，一抹即讓黃皮女化身白月光，成為小紅書上最熱門的胡蘿蔔色唇彩。





▲絕對完美水唇釉（由上到下），#274、#196，1,150元。

品牌趁勢推出《絕對完美水唇釉 #196》，顏色完美複製熱賣的胡蘿蔔色，提供給消費者另一種水亮唇彩選擇，首波限量推出100支於蘭蔻官網獨家販售，預計會掀起搶購熱潮。

▲愛心禮盒只送不賣。

情人節更推出限量愛心禮盒包裝，只要購買兩支絕對完美系列唇膏，即加贈限量愛心禮盒，紅、粉兩色任選，數量有限，送完為止。

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