迪士尼《木偶奇遇記》80週年了！皮諾丘造型時鐘超精緻　一起回憶經典場景

編輯／Emily 圖／翻攝自disney.co.jp

迪士尼經典卡通《木偶奇遇記》從1940年推出至今，已經80週年了！為了慶祝特別的日子，日本迪士尼商店推出了一系列皮諾丘商品，有精緻的造型時鐘、籠中小木偶擺設，還有其他多種品項，讓我們與故事中的角色們一起回憶電影裡的經典場面。

#造型時鐘擺設

小木偶皮諾丘是由木匠爺爺所雕刻而成，所以用了雕刻方式，推出了一款古董感的時鐘。運用鮮豔配色加上電影元素，皮諾丘與木匠的小人偶栩栩如生，鐘擺則做成電影中的貓咪與金魚，整體做工很精緻～

▲小木偶造型時鐘13,200日圓（約台幣3,592元）。

電影中有個小木偶與蟋蟀被壞人騙，而被關進籠子裡的經典場景，這款擺設就把他們在籠中的模樣做出來，撐著頭的小木偶造型可愛，好想把它擺在家中。

▲籠中小木偶擺設6,820日圓（約台幣1,855元）。

#木製品系列

以小木偶做為發想，推出了一系列木頭紋材質商品，有木製杯子、碗盤，還有手機殼，上面印上了淺淺的木偶奇遇記圖案，有種自然清新的風格。

▲小木偶杯子2,200日圓（約台幣598元）、小木偶手機殼3,300日圓（約台幣898元）、小木偶木碗2,090日圓（約台幣568元）、小木偶木盤1,980日圓（約台幣538元）。

#卡通圖案系列

這系列將電影角色繪製成一幅鮮豔豐富的圖，並印在各種商品上面。其中有刺繡風抱枕與收納包，還有印刷在皮革上的鏡子和票卡夾。

▲小木偶刺繡抱枕3,300日圓（約台幣898元）、收納包1,980日圓（約台幣538元）。





▲小木偶鏡子、票卡夾皆為1,980日圓（約台幣538元）。

除了迪士尼商店自己推出的商品，他們也常常和其他品牌聯名。韓國服飾品牌SPAO這次就和迪士尼的《愛麗絲夢遊仙境》合作，推出衣服系列，有仿造電影中愛麗絲造型設計的可愛洋裝，還有愛麗絲、柴郡貓、白兔先生圖案的針織衫、帽T…等服飾。

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