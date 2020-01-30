藤原浩閃電ＸRAMIDUS推工業風帆布袋　防水材質能裝更耐背

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日本國民包款HEAD PORTER的後繼品牌RAMIDUS，自專賣店開幕後，便邀請潮流教父藤原浩打造聯名包款替品牌拉開序幕，事隔兩個月，RAMIDUS再次攜手藤原浩帶來包款系列，並使用具有石蠟塗層的帆布袋作為主軸，搭配經典的「閃電」標誌呈現，作為藤原浩的粉絲，怎麼能錯過！

▲HEAD PORTER更名為RAMIDUS TOKYO。（圖／翻攝自RAMIDUS TOKYO）

說到HEAD PORTER就不得不提藤原浩，因為他與吉田吉藏都是背後的創立者，所以當RAMIDUS正式成立後，首個聯名系列便找藤原浩旗下的Fragment Design進行合作。這回雙方將主題訂為工業帆布袋，主體材質採用工業等級帆布，並搭配石蠟塗層使得帆布袋具有抗水與強韌的特性。設計部分在外部印上雙方代表性的圖案以及「FRGMT」、「RAMIDUS」字樣，最後則是運用藍、橘兩色打造亮眼的外觀。

▲上回Fragment Design X RAMIDUS所推出的包款。（圖／翻攝自RAMIDUS官網）







▲全新聯名系列，其主體採用工業等級帆布，搭配石蠟塗層使得帆布袋具有抗水與強韌的特性。（圖／翻攝自RAMIDUS官網）

Fragment Design X RAMIDUS工業帆布袋系列，預計將於1／25在RAMIDUS東京店與大阪店發售，官網則為1／27上架，若是無法親自到日本購買，不妨試著使用RAMIDUS官網的全球配送。

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