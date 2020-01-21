巴黎高訂周／GD小松菜奈緋聞後同看秀　香奈兒用「黑白」玩時光穿越

▲香奈儿2020秋冬高訂大秀來到巴黎大皇宮，仿佛時光交錯回到Coco Chanel童年生活的奧巴辛孤兒院。（圖／路透）

記者鮑璿安／外電報導

香奈兒CHANEL 2020秋冬高訂大秀於今（21日）台灣時間約下午5點登場，從新任創意總監維吉妮維婭（Virginie Viard）手中，將巴黎大皇宮化作Coco Chanel童年生活的奧巴辛（Aubazine）孤兒院的迴廊花園，宛如時光交錯一般，衣著上嚴謹分明的黑白色調，鮮明魅力令人深深著迷。

維吉妮維婭接手香奈兒創意總監之後的第二個高訂系列，選擇在巴黎大皇宮展開，不僅將此地化作品牌創始人Coco Chanel童年生活的奧巴辛孤兒院，象徵一切美學的啟蒙來自於此，走廊上採用了月亮、太陽等星辰符號，簡潔通透彰顯美感。

▲超模辛蒂克勞馥（Cindy Crawford）之女凱亞葛柏走秀 。（圖／路透）

超模凱亞葛柏（Kaia Gerber）與吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）一同亮相，正如Coco Chanel的童年回憶一般，衣著採用嚴謹分明的黑白色調，非黑即白的設計讓整體視覺效果簡化不少，凱亞葛柏以白色馬甲蓬裙搭配黑色透視薄紗，浪漫鏤空元素遊走於肩頸及手臂，腳踩象徵學生的樂福鞋與白色短襪，就像步入教室一般富有朝氣。

▲吉吉哈蒂德衣著代表品牌創始人Coco Chanel在寄宿學校的制服設計 。（圖／路透）

吉吉哈蒂德則以黑色長裙彰顯少女情懷，整齊的排扣與方形扣點出少女年代主題，又以長裙搭配高衩剪裁，不經意之間流露白色透膚長襪，衣領則正好呼應Coco Chanel在寄宿學校的制服設計，種種元素都對過往時代致敬，延續品牌經典優雅基調卻充滿活力。

▲品牌2020高訂以黑白色調展開，意即回到美的最初起點，模特兒多踩著樂福鞋、學生白襪登場 。（圖／路透）

品牌本季的斜紋軟呢多以黑白交織方式呈現，少了翻領設計更為青春活力，化作中長裙或是連身裙裝上變化性十足；透視效果的裙襬薄紗則注入立體刺繡印花相當童趣，與荷葉邊圓領相互襯托，多數以收腰後的上窄下寬收尾方式，即便沒有多餘的色彩也相當大器。

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另外，南韓歌手權志龍（G-Dragon）也前往看秀，他穿著鮮亮的淺紫色軟呢外套，雖是女裝卻駕馭得宜，時不時拿下頭上的貝雷帽，露出清秀五官，並且一抵達秀場就不斷與現場粉絲揮手致意，展現超高熱情。而年初才與權志龍爆出緋聞的日本女星小松菜奈，也恰巧成為受邀嘉賓，整身牛仔風相當隨興，兩人一前一後現身會場，順勢增添不少話題。

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