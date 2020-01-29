只是甜言蜜語還是真的在乎你？認清一個男人看3件事就知道

編輯／Molly 圖／翻攝自unsplash、pexels

現在這年代，什麼都快，連談戀愛都很快，但往往在一起後才發現對方好像不是很在乎自己，好像沒有很喜歡自己，處處委曲求全後只換來一場傷心回憶。畢竟說喜歡很容易，嘴上說說誰都會，想知道一個男生對你只是甜言蜜語還是真的把你放在心上，從這3件事來看絕對準！

1.吵架後的態度



想要判斷一個人到底愛不愛你，不是看你們熱戀、甜蜜時他對你有多好，而是要看你們吵架時他是不是會讓你，還有吵架後的態度才準。平時對你好、對你體貼是可以裝的，但吵架時最能看出一個人的本性，更能看出你在他心裡的份量到底有多重。

真的在乎你的人會願意先低頭，安撫你，等到你們雙方都冷靜了再來好好談，而不是打死不退讓一步，只會對你使用冷暴力，永遠等著你低頭向他賠不是，卻從來不反省自己。

2.回訊息的速度



一個人到底在不在乎你，從他回你訊息的速度就可看出一二。在乎你的人，什麼時候都有空，再忙也會抽空看一下你的訊息，儘快回覆你，甚至會主動發訊息給你，時時刻刻都想收到你的消息。而不把你放在心上的人，不管在哪裡都訊號不好，每天都說忙到沒時間回訊息，事實上他也不是真的那麼忙，只是不夠在乎你，就算他沒在忙，也不會即時回覆你的訊息。也就是，他回覆的速度和在乎你的程度是成正比的。

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3.是否願意包容你



沒有人是完美的，每個人都會有些小缺點、小瑕疵，真正愛你的人，不會只喜歡你的外表、優點或迷人的一面，而是會連同你不足那一部分都一起喜歡、願意包容，因為這樣才是完整的你，也才是真實的你。真正愛你的人不會 勉强你變成他喜歡的模樣， 而是能讓你自在做自己的人。

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