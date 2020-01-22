愛迪達Superstar限定鞋寫「台北」　細節超滿，網直呼：想穿出國

▲adidas Originals Superstar 50週年彩色城市系列，開箱、實穿細節一次看。（影／記者王則絲攝）



記者王則絲／台北報導 圖／品牌提供

由adidas Originals所推出的Superstar 系列鞋款，一直以來都是品牌的長青暢銷款，以此鞋型為基底推出過各種不同的款式，是每個人必收藏的一雙鞋，此番為慶祝Superstar 滿50週年，以世界各大城市為設計靈感，「台北」也躋身其中與各大城並列，鞋跟的「台北TAIPEI」字樣還會隨著角度變換，非常值得收藏。

在 Instagram 查看這則貼文 （@jeanette.gp）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 18 日 上午 2:12 張貼

▲Superstar是日常百搭鞋款。



這次為慶祝Superstar鞋型已問世滿50週年，特別推出了「彩色城市限定系列 」，沿用五十年來的經典復古元素，像是皮革鞋面、鋸齒三條紋與橡膠貝殼鞋頭，並在鞋跟的部分以各城市專屬的顏色呈現，除了台北的深藍黑色款式，還包括了倫敦的正藍、巴黎的翠綠、紐約的藏青、洛杉磯的草綠與東京的紅色。

▲依序為倫敦、巴黎、台北、東京、紐約與洛杉磯（圖／記者王則絲攝）



雖然在鞋型方面是承襲經典，不過此次系列細節一樣也不少，經典中不失變化，在開箱影片中可以看到，鞋跟部分的色塊上，城市的中英文利用了雙變的視覺效果，使不同角度看到的字樣都不同，相當特別、吸睛。

▲鞋跟的特殊視覺設計，相當帥氣吸睛。



此外，鞋身內側的鋸齒三條紋則以與鞋跟同色系的線條相互映襯，鞋舌上的拉環標籤亦印有中文字樣的城市名稱，且鞋帶頭的部分也不放過，運用了鞋身上的雙色搭配，印上城市的中英文字樣，小細節超可愛。

網友們也對於「台北」的專屬款式表示相當有共鳴：「台北人必收。」也有人不斷敲碗：「更想要台灣的字樣！」覺得穿出國很有Fu。此彩虹城市系列現已上市，售價為NT＄3,890，不妨趁此機會為新年添購新鞋！

▲細節滿滿絕不失望。（圖／記者王則絲攝）



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