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2020春節美妝優惠活動別錯過！Dior滿額贈、佳麗寶3.5折福袋超划算

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記者張毓容／綜合報導

為迎接農曆新年到來，不僅許多商場都會推出優惠活動，就連美妝品牌也沒錯過，包含Dior、Melvita和佳麗寶旗下眾多品牌等，紛紛推出了超低折扣福袋、優惠組合或是精緻特別的滿額好禮，女孩們快記好，拿到年終、紅包就搶便宜補貨去！

Dior迪奧

Dior針對農曆新年特別推出「幸運新年彩妝禮讚」，即日起至1/31於全台指定櫃點消費滿額就機會一次蒐羅幸運紅漆光美妝包、幸運紅唇膏袋、幸運新年禮盒包裝服務，三款新春彩蛋贈禮。

▲春節美妝優惠活動　3.5折福袋超划算。（圖／品牌提供）

▲幸運新年禮盒有限定櫃點，單筆滿額NT$4,000即可享有包裝服務。（圖／品牌提供，以下同）

凡於全台指定櫃點購買彩妝或香水單筆滿額NT$4,000，即可享有「幸運新年禮盒包裝服務」，以綴有Christian Dior金色字樣的幸運紅緞帶搭配閃耀的CD 金色LOGO掛飾，不管是自用或送禮都有滿滿喜氣。

▲春節美妝優惠活動　3.5折福袋超划算。（圖／品牌提供）

▲全台櫃點消費滿額NT$4,500就能獲得「迪奧幸運紅漆光美妝包」。

凡於全台Dior櫃點，購買彩妝或香水單筆滿額NT$4,500，即可獲贈以金屬鉚釘鑲嵌滿滿CHRISTIAN DIOR LOGO的精品質感美妝包「2020迪奧幸運紅漆光美妝包」。此外，選購任2支迪奧唇膏，更可獲贈壓印滿滿金色品牌字樣的「2020迪奧幸運紅唇膏袋」，悉心保存妳珍愛的迪奧唇膏。

Kanebo佳麗寶

日系美妝保養品牌Kanebo佳麗寶的春節優惠活動超有誠意，不僅推出超低折扣3.5折起的限量開運美顏福袋，袋內有滿滿佳麗寶旗下的DEWS保養及LUNASOL、COFFRET D’OR彩妝品，更因應通路推出百貨專櫃和實體通路2種版本；旗下高人氣防曬品也有買一送一優惠，甚至還有買彩妝送保養等活動，讓你補完貨，紅包錢還有剩。

▲春節美妝優惠活動　3.5折福袋超划算。（圖／品牌提供）

▲ALLIE EX UV高效防曬亮白水凝乳，SPF50+/PA++++，60g，NT$850。

擁有超多口碑、一直默默熱賣的ALLIE防曬乳於實體通路（屈臣氏、寶雅、美華泰、松本清、四季、佳瑪）推出買正貨送正貨優惠活動，算下來一隻才425元，堪稱最划算的專櫃級防曬品。

▲春節美妝優惠活動　3.5折福袋超划算。（圖／品牌提供）

▲LUNASOL 水潤光粉底液福袋組，NT$1,800。

LUNASOL水潤光粉底液福袋組是百貨專櫃專屬福袋，內含LUNASOL彩妝品、DEWS系列保養品、COFFRET D’OR 彩妝品等，總價值超過4,200元，即日起可於全台佳麗寶百貨專櫃以1,800元優惠價購買，每人限購2組。

▲春節美妝優惠活動　3.5折福袋超划算。（圖／品牌提供）

▲DEWS 潤活精純光透粉霜福袋組，NT$1,800。

實體通路（屈臣氏、寶雅、美華泰、松本清、四季、佳瑪）限定款則為DEWS 潤活精純光透粉霜福袋組，內含DEWS系列保養品、COFFRET D’OR 彩妝品等，超值優惠3.5折，每人限購2組。

▲春節美妝優惠活動　3.5折福袋超划算。（圖／品牌提供）

▲Kanebo COFFRET D’OR 水光我型口紅，NT$950。

任選2支COFFRET D’OR水光我型口紅即贈DEW系列保養組，包含淨潤白柔膚露（40ml）、淨潤白柔膚乳（40ml）、淨潤白柔膚霜（9g），總價值3,465元。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

Melvita蜜葳特

法國有機保養品牌Melvita蜜葳特推出新年限定快閃活動，即日起～1/31限定販售充滿喜氣的6款新年美肌禮盒，集結暢銷臉部、身體香氛與髮品組合，最低優惠45折起。

同時應景新春過年，特別推出限量法式手繪燙金紅包袋，凡會員過卡即可免費領取，一般消費者消費滿888元即可獲得，且活動期間內，消費滿1,500元還可參加「開運骰骰樂活動」，旅行組、購物金等好禮現骰現回饋，最高折抵600元。

▲春節美妝優惠活動　3.5折福袋超划算。（圖／品牌提供）

▲Melvita 新春青春修護隨行組，原價NT$2,230，優惠價NT$999。

新春青春修護隨行組內含堅果玫瑰果油滾珠筆10ml (正貨)、蜂王乳蜜集賦活精萃5ml 、蜂王乳蜜集賦活霜10ml 、王者玫瑰凝水沐浴露 30ml，等於44折就能買到。

▲春節美妝優惠活動　3.5折福袋超划算。（圖／品牌提供）

▲Melvita 百合光采迎新組，原價NT$2,760，優惠價NT$2,280；新春護手美唇隨行組，原價NT$1,310，優惠價NT$888。

百合光采迎新組內含百合花妍亮白雙效露50ml 、玫瑰花粹200ml；新春護手美唇隨行組內有摩洛哥堅果油滾珠筆10ml (正貨)、歐盟BIO蜂蜜修護護唇膏 3.5g、檸檬萊姆花蜜沐浴膠 30ml 、Melvita美甲棒。

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關鍵字：

2020, 鼠年, 新年, 過年, 春節, 彩妝, 保養, 美妝, 優惠, 活動, 福袋, 組合, 折扣, 滿額贈, Dior, 迪奧, Melvita, 佳麗寶
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