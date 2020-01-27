熬夜通宵也不怕！過年必備5款急救亮膚神器　秒get發光好氣色

▲熬夜隔天肌膚常會粗糙又黯淡無光，快把急救亮膚神器準備好，維持肌膚發光好氣色。（圖／翻攝IG@ahc.official、@thanks_kim）

記者張毓容／綜合報導

過年期間除了放肆吃美食，許多人更會趁著這難得的連續假期熬夜追劇、唱歌或打牌，不過熬夜不僅傷身，更會影響肌膚變得乾燥粗糙、暗沈無光氣色差！但出門見長輩拜年或出遊走春，狀態絕不能差，快把以下這5款熬夜必備的亮膚神器準備好，利用睡前、妝前短短時間做好急救保養，快速拯救「菜臉色」，讓你依舊擁有發光美肌。

1.Kiehl’s熬夜精露

被網友封為「熬夜精露」的Kiehl’s深夜奇肌修復精露，蘊含滿滿十大複合植物精萃，能加強肌膚天然復原能力，利用夜間黃金時段修護肌膚，有效改善暗沉、粗糙，並淡化細紋，讓隔天的肌膚看來更明亮柔嫩、更平滑。

▲Kiehl’s 深夜奇肌修復精露，30ml，NT$2,200。（圖／品牌提供，以下同）

2.蘭蔻進化版「小黑瓶」



堪稱保養界神級經典聖品的蘭蔻小黑瓶，去年推出了升級版「超未來肌因賦活露」，獨家「微生態科技」一滴蘊含3000萬活性萃取，修護效果更提升，一天就有感，肌膚嫩到發亮，保濕、透亮、彈嫩、撫紋、緊緻毛孔6大功效一次看見。

▲LANCOME 超未來肌因賦活露，30ml，NT$3,000。

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3.Dior魚子膠囊密集安瓶



Dior頂級保養系列「精萃再生花蜜系列」 2020年全新推出蘊含17,000顆玫瑰魚子膠囊，凝聚1.7倍岡維拉玫瑰微營養能量的「精萃再生微導魚子膠囊」，是第一款肌膚專屬的「縮時減壓維他命」，擁有3種密集安瓶保養用法。可於肌膚表層形成修復膜，8小時密集修護，使膚色黯沉、乾燥缺水、細紋、瑕疵、不緊實等疲憊倦容狀態快速獲得改善，重現好氣色花瓣肌。

▲Dior 精萃再生微導魚子膠囊，75ml，NT$13,000。

4.歐舒丹蠟菊急救面膜



歐舒丹推出全新限量急救型片狀面膜，1 片等於 1 整瓶精華液，只要 10 分鐘就能速效保養，立即有感。100%全棉天然纖維面膜延展性佳、包覆力強，可緊密貼合肌膚，讓豐富的蠟菊精華即刻修護老化疲憊肌膚，使肌膚舒緩保濕、澎彈水潤，使用完隔幾天仍然感受到肌膚變Q嫩。

▲歐舒丹 蠟菊精華瞬效修護面膜，4入，NT$1,520。

5.赫蓮娜高光精華



在小紅書上擁有超高人氣，還被封為「熬夜女子必備」的赫蓮娜高光精華，蘊含10%源自阿爾卑斯山雪絨花極致萃取精華，可緊緻肌膚、改善細紋，使肌膚亮白彈嫩，更找回5道光：煥亮光、白皙光、緊緻光、彈潤光、嫩透光。

▲赫蓮娜 極致高光全能精華，50ml，NT$9,300。

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