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女星私房5招防掉髮　先護再洗、換枕頭套竟有用

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▲女星私房5招防掉髮　換枕套竟有用。（圖／翻攝阿嬌IG）

▲阿嬌擁有讓人稱羨的豐盈髮量，原來全靠5個護髮好習慣養出來。（圖／翻攝IG@q_gill，以下同）

記者張毓容／綜合報導　

香港女星鍾欣潼（阿嬌）近日就在網上分享自己冬天時最喜歡洗熱水澡，結果導致頭皮乾澀、發癢，後來才知道太熱的水會把頭皮的健康油脂洗掉，應該用溫水就好。但也因為這件事，讓她發現有很多日常習慣，其實就是讓自己變醜的兇手，像是喝碳酸飲料、冬天露腳環等，她就特別指出4大「變醜惡習」，快一起來戒掉吧！

▲女星私房5招防掉髮　換枕套竟有用。（圖／翻攝阿嬌IG）

1.溫水洗頭

過熱的水溫會刺激頭皮，同時會將滋潤頭皮的健康油脂都洗走，容易讓頭皮乾澀發癢，所以最好用接近體溫的溫水洗頭。

2.頭髮濕的時候絕不要梳

洗頭前建議先把頭髮梳開，洗頭的過程中可以用手指指腹按摩頭皮，但千萬不要梳頭髮。另外，她也提到以前每次抹完護髮膜後總是掉了一整手的頭髮，後來改成在洗頭之前，先乾髮塗髮膜，敷10分鐘後再用洗髮精洗頭，這樣做後掉髮減少了不少，效果很不錯。

▲女星私房5招防掉髮　換枕套竟有用。（圖／翻攝阿嬌IG）

3.洗頭後一定要吹頭髮

頭皮、頭髮溼的時候很容易滋生細菌，所以洗完頭後一定要吹頭髮，不要怕懶就放著讓頭髮自然乾，而且最好不要拖太久，越早吹乾越好。

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4.用梳齒按摩頭皮

梳頭髮時力道要輕一點，梳完頭髮後再用梳齒稍微用力地按摩頭皮刺激毛囊跟穴位，但要注意是定點按壓，不是用力梳頭皮。

▲女星私房5招防掉髮　換枕套竟有用。（圖／翻攝阿嬌IG）

5.枕頭套換用真絲材質

如果每個人的平均睡眠時間以8小時來算，那也就意味著一天有將近1/3的時間，頭髮都會在枕頭套上來回摩擦，而真絲枕套的摩擦力比其他布料小很多，因此阿嬌不僅將自己的枕套換成真絲材質，就連出去工作需要住飯店時，都會自己帶著一件。

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關鍵字：

女星, 保養, 秘訣, 掉髮, 落髮, 護髮, 洗髮, 洗頭, 清潔
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