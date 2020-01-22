星．上妝／Jennie「蜜桃妝」登熱搜　網友：這是什麼神仙顏值

▲網讚Jennie的氣質和眼神無人能比。（圖／翻攝自IG/jennierubyjane，以下同)

記者曾怡嘉 / 台北報導

日前南韓人氣女團BLACKPINK成員Jennie登上《W》雜誌封面，微醺的蜜桃妝立刻登上微博熱搜，搭配冷色調上衣與黑色指彩，又酷又甜，不負「人間香奈兒」美名。眾所皆知橘色妝容其實不好駕馭，網友狂讚唯有Jennie這樣的神仙顏值才能匹配。

▲私下的Jennie也常素顏入鏡，肌膚底子本來就很好。

底妝一定要輕薄

化妝師分享，想要畫出和Jennie一樣的微醺感，首先肌膚打底很重要。妝前建議濕敷10分鐘，柔軟肌膚後再使用校色飾底乳，自然提亮膚色。底妝只需上薄薄一層，局部暗沉像是黑眼圈，用遮瑕膏蓋過。

▲看似簡單卻充滿細節的妝容。

漸層橘一色到底

仔細看Jennie的蜜桃妝容，其實細節很足，分別使用微光橘加強眼睛、粉膚橘大面積刷拭雙頰，水光橘當作唇彩。用不同質地與色調的橘，堆砌出微醺蜜桃妝。最後在T字與笑肌隆起地方強化打亮，讓妝容清透。

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