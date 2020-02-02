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按下煮飯鈕同時完成四道菜！日本電鍋分層設計太神　懶人也願意做料理

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編輯／Emily　圖／翻攝自shopjapan.co.jp、shoplineapp.com

如果想自己在家煮一頓飯，要用電鍋煮白飯，接著再炒菜、煮湯，光想就很費工夫，乾脆還是放棄用買的好了。但現在日本有一款新的電鍋，裡面多了分層設計，最多有四個隔間，底層可以一邊煮白飯、一邊煮熱湯，上層還可放上青菜、肉類等配料，這樣就能同時完成四道料理，完全是懶人的福音！

▲一次煮四道電鍋。（圖／翻攝自shopjapan.co.jp）

這款名為Twin Chef的電鍋，可以同時煮飯和配菜，最多可以同時完成四道料理。適合烹煮的食物有米飯、稀飯類、燉煮的菜和湯或任何可以蒸的食材，像咖哩或燉牛腩都是不錯的料理選擇，甚至還能用來製作蛋糕和優格。

▲一次煮四道電鍋。（圖／翻攝自shopjapan.co.jp）

▲一次煮四道電鍋。（圖／翻攝自shopjapan.co.jp）

電鍋的使用方法非常簡單，只要將食材放入鍋內的隔間裡，選擇適合的溫度和烹調時間，再按下按鈕就可以了。只是一個煮飯的動作，卻能同時料理完配菜，超級輕鬆又省時，懶人看了也願意自己動手煮！

▲一次煮四道電鍋。（圖／翻攝自shopjapan.co.jp）

▲一次煮四道電鍋。（圖／翻攝自shopjapan.co.jp）

▲一次煮四道電鍋。（圖／翻攝自shopjapan.co.jp）

這款電鍋也很適合獨居的人使用，不用擔心份量煮太多很難處理，或是搞出一堆鍋碗瓢盆要洗，而且電鍋尺寸41公分，放在廚房櫃子完全不佔空間。目前官網售價19,800日圓不含稅（約台幣5403元）。

▲一次煮四道電鍋。（圖／翻攝自shopjapan.co.jp）

對獨自生活的租屋族來說，除了煮飯很麻煩，洗衣也是個難題，跟別人共用洗衣機有許多地方需要注意，自己的住處又放不下一台。這時可以考慮日本推出的小型折疊式洗衣機，體積小不佔空間，放在房間就能隨時洗衣服，幫你省去手洗的麻煩，洗滌效果也會更好，如果要旅遊帶出去也很方便。

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▲一次煮四道電鍋。（圖／翻攝自shopjapan.co.jp）

▲一次煮四道電鍋。（圖／翻攝自shopjapan.co.jp）

▲折疊式洗衣機一台售價約台幣3088元。（圖／翻攝自shoplineapp.com）

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關鍵字：

日本, 家電, 電鍋, 懶人, 獨居, 煮飯, 料理
fashion.net

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