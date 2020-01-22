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凱特王妃透視紅裙美出新高度！「喜慶卻不俗氣」每個人都要學

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▲凱特王妃 。（圖／達志影像）

▲凱特王妃與威廉王子一同盛裝出席白金漢宮會議。（圖／達志影像）

記者鮑璿安／台北報導

英國皇室近日受到全球高度關注，20日凱特王妃（Kate Middleton）與威廉王子一同盛裝出席白金漢宮會議，王妃身穿一席鮮紅蕾絲長裙，搭配同色系高跟鞋，全身紅的搭配卻絲毫不俗氣，隨即引來大批粉絲朝聖。

▲凱特王妃 。（圖／達志影像）

▲凱特王妃 。（圖／達志影像）

▲Needle & Thread 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲Needle & Thread 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲凱特王妃選擇了 Needle & Thread 的紅色蕾絲長洋裝讓大眾眼前一亮 。（圖／達志影像、翻攝自品牌官網）

凱特王妃（Kate Middleton）與威廉王子雖然面臨哈利與梅根決定淡出王室的風波，公開行程卻絲毫沒有減少，20日兩人盛裝亮相白金漢宮舉行的英非投資峰會，凱特王妃選擇了 Needle & Thread 的紅色蕾絲長洋裝，罕見的紅色造型讓大眾眼前一亮。

緊身剪裁的長裙，裙襬採用薄紗設計飾以立體亮片點綴，在行走之餘相當閃耀，視線向上移動，衣袖的透視效果遊走於纖細手臂，搭配上王妃浪漫的波浪捲髮相得益彰，凱特腳踩Gianvito Rossi同色高跟鞋，與 Jenny Packham手拿包，包款使用四方形設計相當獨特，小巧之餘以金邊勾勒造型，凱特輕巧拿在手上，也沒有被紅裙所埋沒，暗紅與鮮紅的對比讓包款順勢脫穎而出。

▲凱特王妃 。（圖／達志影像）

▲凱特王妃搭配同色Gianvito Rossi同色高跟鞋與 Jenny Packham手拿包全身紅卻不俗氣 。（圖／達志影像）

然而不負「穿搭教科書」的封號，凱特全身紅彤彤的搭配卻絲毫不顯俗氣，還非常有農曆新年的氣息。在畫面下夫妻倆時不時相互對視一笑，親密交談之間流露兩人好感情，顯然不受王室風波影響。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：

凱特王妃, Kate Middleton, 威廉王子, Needle & Thread, Gianvito Rossi, Jenny Packham
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